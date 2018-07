Na Zara kopieert nu ook Topshop ex-Antwerpse modestudent

Style

Vorig jaar schreven we al dat Zara een paar enkellaarsjes verkocht die wel erg hard lijken op de botjes uit de afstudeercollectie van de Antwerpse ex-modestudent Eduard Both. Ook bij de Britse keten Topshop was de inspiratie blijkbaar op, want zij pakken nu eveneens uit met een flagrante kopie van de laarsjes in kwestie.