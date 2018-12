Na tijger- en slangenprint, verovert nu zebraprint het straatbeeld Timon Van Mechelen

16 december 2018

11u47 0 Style Dierenprints doen het al langer goed in de mode. Tijger- en slangenprints waren afgelopen seizoenen razend populair, maar er is een nieuwe kaper op de kust in de strijd om de populairste print: zebra. Enkele tips om deze gedurfde print op een stijlvolle manier te dragen.

Kies voor ingetogen kleuren

Wie zebraprint denkt, denkt waarschijnlijk aan de klassieke zwart-witte variant. Mooi, maar ook opvallend. Ben je niet het type dat er graag uitspringt, dan kun je ook voor zebraprint in meer ingetogen kleuren kiezen. Zoals donkerrood met zwart bijvoorbeeld. Makkelijk te combineren met de rest van je garderobe en je kunt er minder verkeerd mee doen.

Broek van Zara, € 39,95, online en in de winkels te koop.

Hemdjurk van Monki, € 30, online en in de winkels te koop.

Combineer met andere prints

Het vraagt durf om eender welke print te combineren met andere prints, maar als je voor de juiste combinatie gaat, staat het erg stijlvol. Draag bijvoorbeeld een simpele jeansbroek, een blouse met zebraprint en enkellaarsjes met sterren op. Of een geruite broek en een zebraprintjas.

Satijnen blouse van Ganni, € 349, o.a. online te koop.

Jurk van & Other Stories, € 79, online en in de winkels te koop.

Accessoires

Ben je er nog niet klaar voor om met pakweg een jas in zebraprint buiten te komen? Dan kun je ook accessoires in de print kopen. Denk aan een handtas, toffe schoenen of een sjaal. Subtiel, maar zeker ook leuk.

Muiltjes van Proenza Schouler, € 447,50, via Net-a-Porter.

Riem van Mango, € 35,99, online en in de winkels te koop.