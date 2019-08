Na ‘Taboob’ lanceert fotografe Noortje Palmers nieuw project om mensen aan het denken te zetten Timon Van Mechelen

08 augustus 2019

12u56 3 Style Met het Instagram-account ‘Taboob’ stak fotograaf Noortje Palmers (32) een maand geleden nog de draak met de blootgrens van het sociaal medium door creatief gekadreerde borsten te posten. Met haar nieuwe foto- en videoreeks ‘En Masse’ wil ze nu opnieuw bewustzijn creëren rond actuele thema’s, zij het wel op een iets andere manier.

“Sinds ‘Taboob’ heb ik geleerd dat ik het heel interessant vind om mensen aan het denken te zetten met mijn werk. Ik wil niet per se zelf op de barricades staan of mensen met de vinger wijzen en tonen hoe het hoort, maar het is wel leuk om iets moois te maken en daarmee een discussie te openen”, vertelt Noortje ons.

“Een jaar geleden bedacht ik me hoe krachtig ik een foto eigenlijk vind waarop een grote groep mensen in één thema afgebeeld staat. Alleen doet bijna niemand dat, want iedereen samen krijgen en de styling daarvoor doen, kost veel tijd, geld en moeite. Omdat ik wel van een uitdaging houd, besloot ik zelf aan de slag te gaan. Al wou ik niet zomaar indrukwekkende foto’s maken, er moest ook een boodschap achter zitten. Ik ben dan beginnen nadenken over thema’s waarrond ik zou kunnen werken en heb een lijst opgesteld van mogelijke onderwerpen.”

Als eerste actuele thema koos Noortje de Pride uit, die vanaf vandaag in Antwerpen begint. Het moest dus snel gaan om nog op tijd de shoot te laten plaatsvinden. “Gelukkig komen bij de fotostudio Capture waar ik zit dagelijks heel wat creatieve mensen over de vloer, waaronder ook Sien Josephine van het gelijknamige castingbureau. Toen ik haar mijn idee uitlegde, besloot ze spontaan om mee haar schouders onder het project te zetten. Zo hebben we op een hele korte tijd 35 mensen gevonden die samen op de foto wilden. Voor de styling werkte ik samen met Farah El Bastani, die praktisch de volledige inhoud van haar stylingkast mee heeft genomen naar de set.”

In het uiteindelijke beeld poseren diverse mensen - de leeftijden gaan van 3 tot 70 jaar en de modellen hebben verschillende geaardheden, persoonlijkheden en huidskleuren - in één kleur per persoon. Pas als je ze samen zet in de juiste volgorde, zie je dat ze een regenboog vormen. Het symbool van de Pride. “Samen vormen ze een geheel, een representatie van onze maatschappij in al z’n kleuren en vormen. Ik had evengoed ook allemaal holebi’s kunnen selecteren, maar ik wilde liever een mix. Ik weet zelfs niet wie van de modellen gay is en wie niet, het gaat net over de verschillende persoonlijkheden binnen één geheel”, legt Noortje ‘Rainbow Massa’ uit. Het eerste fotoproject in de reeks.

Luchtige manier

Met ‘En Masse’ wil ze overigens niet hetzelfde effect teweeg te brengen als met ‘Taboob’. “Daarbij draaide het echt om de media-aandacht, om een statement te maken. Hiermee wil ik vooral een platform openen voor discussie rond thema’s die iedereen kruisen, maar dan op een luchtige en kleurrijke manier gebracht. Het hoeft niet altijd dramatisch te zijn. Zo wil ik bijvoorbeeld ook iets met de vergrijzing doen en dan specifiek over vrouwen die gemiddeld nog steeds ouder worden dan mannen. Daarbij zie ik al meteen 20 omaatjes voor mij die samen poseren in knalgele pakjes bijvoorbeeld. Ook het onderwerp transmigratie staat op de planning. Het uiteindelijk doel is een expo organiseren eens ik een tiental onderwerpen heb afgewerkt.”