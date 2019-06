Na Nike gebruikt nu ook Rihanna curvy paspoppen Nele Annemans

21 juni 2019

15u23 0 Style Plussize modellen raken steeds meer ingeburgerd in de fashionindustrie. Zo kiezen steeds meer modemerken voor modellen met curvy vormen. Alleen de paspoppen in de winkels hinkten nog achterop. Tot nu. Zo kreeg Nike enkele weken geleden al veel lof voor het gebruiken van mannequins met realistische vormen in hun flagshipstore in Londen, en nu volgt ook Rihanna hun voorbeeld.

In haar nieuwe pop-upstore in New York zal de nieuwe Fenty-collectie van Rihanna getoond worden op paspoppen in allerlei vormen en maten. Kortom, niet alleen nog ultradunne exemplaren, maar ook modellen met een buikje, lovehandles, een welgevormde poep of bredere schouders.

En de reacties zijn lovend. “Dit is de eerste keer dat ik een paspop zie die een lichaamsvorm heeft die lijkt op die van mij” en “Het is geweldig om te zien dat er een paspop is die werkelijk op mij lijkt. Dankjewel Fenty, dankjewel Rihanna”, zijn er maar enkele van. Maar oordeel vooral zelf: