Na J. Lo wil nu ook Dua Lipa van jeanslaarzen een trend maken TVM

20 februari 2019

13u53 0 Style Vorig jaar waren de Versace-laarzen van jeans waarin zangeres Jennifer Lopez gespot werd nog het mikpunt van spot op Twitter. Nu probeert collega Dua Lipa het nog eens opnieuw. Op Instagram postte ze een foto van haarzelf met een lage variant van de laarsjes aan.

De laarzen gemaakt van denim komen uit de Resort 2019-collectie van Versace en zijn geïnspireerd op – je raadt het al – jeansbroeken. Inclusief zwarte leren riemen, het embleem van Versace aan de bovenkant en de boots zijn zelfs voorzien van zakken.

Jennifer Lopez combineerde ze in augustus vorig jaar enkel met een witte blouse, wat tot heel wat jolijt op sociale media leidde. Modeblad ‘Vogue’ schreef dat je met deze boots geen broek meer nodig hebt. Sommige fans dachten dat de latina-zangeres vergeten was haar broek op te trekken. “Nu snap ik waar ‘J.Low’ voor staat”, grapte een twitteraar. “These boots were made for talkin’!”, merkte het magazine ‘People’ terecht op.

Zangeres Dua Lipa was blijkbaar wél fan, want zij postte gisterenavond een foto van haarzelf op Instagram met ongeveer dezelfde laarzen aan. Haar paar was alleen iets lichter van tint en ook flink wat centimeters lager dan de laarzen van J. Lo. Lipa combineerde de schoenen met een jeansjasje en broek. “Wauw, Britney Spears en Justin Timberlake vibes”, reageerde iemand. Verwijzend naar de iconische jeans op jeans look die het voormalige koppel in 2001 droeg tijdens de 28ste American Music Awards in Los Angeles. Met meer dan 1,2 miljoen likes op de foto, lijkt de wereld nu in ieder geval wel (meer) klaar voor de jeanslaarsjes.