Na hoeveel tijd is een beha aan vervanging toe? Timon Van Mechelen

28 oktober 2019

Geen enkel paar borsten is hetzelfde, wat het moeilijk maakt om de perfecte beha te vinden. Maar eens je een fijn exemplaar hebt gevonden, hoelang kun je er dan mee doen? We vroegen het aan Deborah Sonneville, lingeriestyliste en trainer bij Van de Velde.

Als je de vraag googelt, kom je veelal uit bij het antwoord dat de levensduurte van beha’s gemiddeld 6 maanden tot 1 jaar bedraagt. Daarna is het tijd voor de vuilbak. Behoorlijk kort voor een kledingstuk dat vaak een flinke duit kost. Volgens Sonneville zit er - helaas - wel een grond van waarheid in. Al hangt veel af van hoe je de beha in kwestie verzorgt en van hoe vaak je afwisselt.

“Uit onderzoek blijkt dat de meeste vrouwen 4 beha’s in hun kast hebben liggen”, vertelt Sonneville. “Als we ons op dat aantal baseren, kun je inderdaad stellen dat een beha ongeveer na een jaar toe is aan vervanging. Vrouwen die er dubbel zoveel hebben en dus vaker afwisselen, kunnen als vanzelfsprekend ook langer doen met hun lingerie. Als je kleren vaak draagt, verslijten ze nu eenmaal veel sneller. Dat is niks nieuw.”

Alleen vloeibaar wasmiddel

“De manier waarop je beha’s wast speelt ook een grote rol, daarom is het moeilijk om een vaste termijn op de levensduurte te plakken. Wij raden klanten aan om een beha na twee keer dragen te wassen omdat het kledingstuk dan nooit té vuil wordt zodat je wel een hogere wastemperatuur moét kiezen. Een beha mag gewassen worden in de machine, maar sluit dan zeker de haakjes, stop het in een wasnetje en stop er geen zware items bij zoals jeansbroeken of truien. Kies ook altijd voor een fijn wasprogramma van maximum 30 graden en een laag toerental, gebruik nooit wasverzachter en de droogkast is absoluut uit den boze. Wat nog veel mensen niet weten is dat waspoeder beha’s kan beschadigen, dus een vloeibaar wasmiddel is aangeraden. Is je beha gemaakt van pakweg heel delicate kant, dan is met de hand wassen een veiliger alternatief.”

Lingerie verschilt enorm in prijs. Je kunt al een setje kopen voor een tientje en dat kan oplopen tot een paar honderd euro's. Gaan dure beha’s langer mee dan goedkope? “Dure beha’s worden gemaakt van kwalitatievere materialen dus het is logisch dat de levensduurte ervan iets langer is. Maar als je een dure beha elke dag draagt en vaak wast op hoge temperaturen, maakt dat uiteindelijk nog weinig verschil”, zegt Sonneville.

Hoe weet je of een beha vervangen moet worden?

“We adviseren om je bh te vervangen wanneer het rugpand dunner en minder elastisch is geworden. Het rugpand geeft immers de meeste steun aan je boezem. Andere tekenen van slijtage zijn lycra-draadjes die uit het afwerkelastiek komen, een beschadigd of verdwenen beschermlaagje van de haakjes en slap geworden cups.”