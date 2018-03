Na het succes van de Dior expo in Parijs, opent morgen een grootse tentoonstelling over de Belgische ontwerper Martin Margiela Timon Van Mechelen

21 maart 2018

14u46 0 Style Het Musée des Arts Décoratifs in Parijs pakt vanaf morgen uit met een overzichtstentoonstelling over de Belgische modeontwerper Martin Margiela. Specifiek focust de expo op het werk van onze landgenoot voor het Parijse modehuis Hermès tussen 1997 en 2003, maar ook aan zijn eerdere ontwerpen wordt er aandacht besteedt. Eerder vond in het Parijse museum de expositie plaats over Dior, die alle records verpulverde met maar liefs zevenhonderdduizend bezoekers.

Wanneer Martin Margiela in oktober 1997 wordt aangesteld als artistiek directeur van de vrouwencollecties van Hermès, geldt hij met zijn eigen modehuis Maison Martin Margiela al bijna een decennium lang als één van de meest invloedrijke avant-garde ontwerpers. Zijn voorliefde voor deconstructie, recyclage en recuperatie van materialen zijn op dat ogenblik ongezien in de modewereld. Zo maakte hij bijvoorbeeld een topje volledig opgebouwd uit aan elkaar gehaakte verlovingsringen, een wollen trui gemaakt van 6 paar opengeknipte herensokken of een T-shirt van plastic zakken. Ook de manier waarop hij zaken als verkoop, communicatie en presentatie aanpakte, beïnvloeden nog steeds talloze modehuizen.

Die invloed was ook te zien in zijn werk voor Hermès, waar hij onder andere brak met de kleurrijke en drukke prints waarvoor het luxehuis bekendstond. In de plaats koos hij voor neutrale en monochrome tinten en wilde hij dat de modellen zich goed en comfortabel voelden in de kledij. Steevast wel uitgevoerd in de meest luxueuze materialen.

Visueel zit de expositie knap in elkaar, met het kenmerkende oranje als achtergrond voor alle stuks met Hermes-signatuur en wit voor de Maison Martin Margiela ontwerpen. Ook mooi: voor de video’s werden de modellen uit zijn vroege shows opnieuw opgetrommeld om te tonen hoe de stuks gedragen kunnen worden. 'Martin Margiela, The Hermès years' liep eerder ook al in het Antwerpse ModeMuseum, daar kwamen toen 60.351 bezoekers op af.