Na de ‘ugly dad sneakers’ zijn hier nu de ‘lelijke’ sandalen Timon Van Mechelen

22 mei 2019

12u50 1 Style De onhandige sullige sportschoenen die vooral vaders in de jaren 80 en 90 droegen zijn alweer op hun retour, maar er is een waardige opvolger opgestaan. Namelijk de ‘dad-sandalen’ oftewel onflatterende, brede sandalen die absoluut niet elegant zijn.

Waar de lelijke sneakers in 2013 al in de markt gezet werden door de Belgische ontwerper Raf Simons met de Ozweega sneakers, kennen de ‘dad-sandalen’ in de modewereld een kortere geschiedenis. Pas toen Chanel 2 zomerseizoenen geleden een paar met dikke zolen en velcro’s de catwalk opstuurde, zagen fashionista’s het licht. Tegelijkertijd brachten ook andere modehuizen als Prada, Gucci en Marni varianten op de markt en nu is het hek van de dam. In alle prijscategorieën vind je dit soort ‘ugly-sandalen’ en de zomer is nog niet eens begonnen.

Hoe draag je ze?

Net als de sneakers, zijn ook de sandalen veel te lomp voor de skinny jeans. Draag ze onder een iets kortere en wijde broek of onder een hippe rok tot halverwege de kuiten. Voortrekkers in de mode dragen ze al met sokken in, maar het is begrijpelijk dat je dat (helemaal) een brug te ver vindt.

We shopten hieronder een aantal exemplaren bij elkaar ter illustratie:

1/ Suicoke, € 235, via VIER Antwerp.

2/ Buffalo x Opening Ceremony, € 110,40, online te koop.

3/ Vagabond, € 90, online te koop.

4/ Prada, € 490, online en in de winkel te koop.

5/ Teva x Jhené Aiko, € 80, online te koop.

6/ Steve Madden, € 89,99, online te koop.

7/ Camper, € 120, online en in de winkel te koop.

8/ Gucci, € 847,06, via Nordstrom.