Na de sluiting van de kappers is het nu aan de knip-het-zelvers: ervaren kapster geeft tips

Style Veel kappers waren al dicht, de laatsten zijn gevolgd, en dat laat zich stilaan voelen. Kinderen zien, vanonder hun bles, de wereld nog maar half, en volwassenen ontdekken de bosmens en de grijsaard in zichzelf. Hoe kunnen we de zaak zelf wat fatsoeneren, zonder traumatische ervaring die ons gegeneerd doet wegduiken op Skype? Ervaren kapster Hasret Oztonga, die met haar team in Antwerpen kapsalon “Snip.Snip” runt, geeft tips.

Algemene tips

• Weinigen zullen een kappersschaar hebben, maar in de supermarkten zijn snit-en-naad-scharen te koop, die ook voldoende scherp zijn. Ga niet te groot, het model moet goed te hanteren zijn.

• Werk met een kam, geen borstel, om door de haren te gaan.

• Werk op droog haar, dat je met een plantenspuit eventueel een beetje bevochtigt, om kroezel te verhelpen. Zo kan je ten allen tijde het resultaat volgen, wat bij nat haar veel moeilijker is.

Een bles bijknippen bij jongen

• Ga je enkel de bles bijknippen, maak die dan niet te kort. Anders krijg je een nektapijt-effect, omdat het haar aan de oren en in de nek redelijk lang blijft. Als je ook de bles wat langer houdt, blijft alles meer in verhouding. Nu is het vooral zaak om het haar gewoon uit de ogen te knippen.

• Hangt de bles normaal naar links, neem ze dan vast en trek ze naar rechts, dus in tegenovergestelde richting. Hangt ze naar links, doe dan omgekeerd. Hou het haar vast tussen wijsvinger en middenvinger.

• Knip een halve tot één centimeter van de bles. Je kan nadien nog altijd extra knippen, begin voorzichtig. Knip niet gewoon horizontaal een stuk af, want dan krijg je een bezem-effect: dik haar dat op één lijn hangt. Je moet eigenlijk verticaal inknippen: met de schaar ga je in het haar en hap je verticaal de lengtes weg. Dit geeft een natuurlijk effect.

• Hou het haar zo dicht mogelijk bij het hoofd, bij het knippen. Ja, kappers houden het vaak helemaal omhoog of in hoeken van 45 graden, maar dat is om laagjes te knippen, en dat vraagt veel oefening.

• Wil je ook de oren en de haarlijn in de nek fatsoeneren, volg dan de natuurlijke lijn die er al was. Dit is een precisiewerkje dat om een vrij kleine schaar vraagt, een nagelschaartje, bijvoorbeeld. Méér dan bles, oren en neklijn zou ik persoonlijk niet knippen: kleine ingrepen houden het kapsel proper, zonder grote risico’s, die je wél neemt als je ongeoefend ineens een volledig hoofd begint te knippen...

Lengte bijknippen bij meisje

• Wees niet te ambitieus, hou de ingreep beperkt. Gaat het enkel om gespleten puntjes die je storen, dan kan je die bijvoorbeeld wegknippen met een nagelschaartje. Als je het haar in strengen ronddraait, worden losse haartjes goed zichtbaar, en kan je vervolgens de gespleten puntjes heel secuur aanpakken.

• Wil je ook een stukje lengte weg, doe dat dan op droog haar, dat geeft betere controle. Nadien kan je een controle doen op nat haar, en nog bijwerken.

• Vraag je kind om het hoofd wat naar voor te knikken, dat geeft opnieuw betere controle: het hoofd wordt minder beweeglijk en het haar drapeert zich iets dichter bij het lichaam. Verdeel het haar achteraan in een aantal gelijke delen, bijvoorbeeld zes. Neem ze stuk per stuk vast tussen wijsvinger en middenvinger, til een beetje weg van het lichaam en knip telkens dezelfde lengte af, begin rustig met 1 centimeter. Knip niet horizontaal, dat geeft een bezem-effect: dik en bot. Knip verticaal in de haren, dat geeft een natuurlijker effect.

• Maak een middenscheiding, leg de twee helften over de schouders naar voren en controleer of ze even lang zijn. Doe eventueel nog een controle op nat haar. Wees niet te streng, werk alleen bij wat écht opvalt, je kan als beginneling geen perfectie afleveren en dat zal iedereen wel begrijpen.

Haarkleur bijwerken

• De grote middelen moeten niet altijd ingezet. Gaat het om enkele grijze haren, dan is er in de supermarkt mascara te koop waarmee je die kan camoufleren. Er bestaan ook camouflerende sprays voor de haarwortels waar je wel een paar coronadagen mee kan overbruggen...

• Blondines kunnen grijze uitgroei verdoezelen door zichzelf een ‘California beach look’ aan te meten, waarbij ze extra gel of gloss in het haar doen, en wat volume. Grijze haren vallen dan minder op. Vaak kan een goed haarmaskertje uitgroei al veel minder erg doen lijken, omdat alles meer glanst en is opgefrist.

• Toch kleuren? De kunst is om de juiste tint te kiezen in de supermarkt. Ga niet te donker bij de haaraanzet. Een lichtbruin kapsel dat donkerbruine, bijna zwarte haarwortels heeft: dat is niet mooi. Kies beter een tint lichter. Wat ik afraad, is om nu zelf van bruin naar blond te gaan. Dat is specialistenwerk.

• Voor blondines is de keuze even belangrijk. Blond is niet gewoon blond. Je hebt koel blond, zoals asblond, maar ook warm blond, zoals goudblond. Bekijk goed de verschillen.

• Doorgaans laat je het product eerst 20 minuten énkel op de uitgroei inwerken, vervolgens breng je de rest aan op de lengtes, samen werkt alles dan nog eens 10 minuten in. Zo vermijd je zichtbare kleurverschillen.

Tondeuse hanteren

• Mannen die al een tondeusekapsel hadden, kunnen dat thuis gerust verder zetten. Voor mannen met langer haar is dit niet aan te raden: het is alsof je hoogstaand gras zou gaan maaien met een grasmachine, zonder het eerst wat korter te knippen, het zal geen mooi resultaat geven.

• Werk met een opzetstuk dat goed vast zit. Neem eerst de hoogste stand, bijvoorbeeld 15 mm, voor het ganse hoofd, waarbij je van achteren naar voren werkt. Vervolgens pak je specifieke gebieden een tweede keer aan. Werk aan de oren en slapen wat korter, bijvorbeeld 12 mm. Aan de neklijn kan je dan 9 mm toepassen.

• Hou de tondeuse lichtjes van het hoofd verwijderd. Dit is niet zoals epileren of een baard scheren, waarbij je het apparaat in de huid moet duwen en moet schrapen. Neen, hou wat afstand en beweeg soepel.

• Vraag hulp, het is niet evident om dit alleen te doen. Tussen partners kan dit in lockdown-tijden een romantisch moment zijn...