Na de Crocs met plateauzolen komt Balenciaga nu met een naaldhakversie Timon Van Mechelen

20 juli 2018

07u50 7 Style Het Franse modehuis Balenciaga brengt een naaldhakversie van de (door velen verfoeide) rubberen Crocs-sandalen op de markt. Het gaat om vederlichte, torenhoge stiletto's met een opengewerkte neus en hiel waarin naar wens allerlei kleurrijke accessoires kunnen worden vastgezet.

Het van oorsprong Spaanse haute couturehuis – in 1919 opgericht door Cristóbal Balenciaga – zette op Instagram een voorproefje van de pumps, die gemaakt zijn van rubber. Tot nu toe werd er enkel een zuurstokroze en een geel exemplaar getoond, het is nog niet geweten of de schoen ook in andere kleuren beschikbaar zal zijn.

Crocs op de catwalk

Balenciaga introduceerde een paar maanden geleden trouwens ook al Crocs met plateauzolen op de catwalk in Parijs. En hoewel zowat de hele wereld ze op sociale media uitspuwde, bleken er toch een pak meer gegadigden te zijn dan verwacht. Nog voor ze daadwerkelijk te koop waren, mocht luxe warenhuis Barneys al het bordje uitverkocht bovenhalen.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Balenciaga is overigens niet het eerste modemerk dat Crocs probeert hip te maken. Op London Fashion Week maakte de Schotse ontwerper Christopher Kane er zijn persoonlijke missie van om de controversiële schoen in the picture te zetten, met Crocs met diamanten en zelfs een Crocs-enkellaars.

Ex-Antwerpse modestudent

Afgaande op de verkoopcijfers van de Crocs met plateauzolen, zullen ook deze Crocs-hakken hoogstwaarschijnlijk vlotjes over de toonbank gaan. En dat heeft het Spaanse modehuis allemaal te danken aan zijn creatief directeur Demna Gvasalia. Deze ex-Antwerpse modestudent richtte het hippe label Vêtements op, maar verandert sinds zijn aanstelling bij Balenciaga, ook daar alles in goud. Van de peperdure handtas die wel erg op een shoppingtas van Ikea leek tot campingslippers en haarrekkers waar je een fortuin aan kwijt bent. Ze verkopen allemaal als zoete broodjes. In de modewereld wordt dat ook wel ‘het Demna-effect’ genoemd.

Er is nog niets gecommuniceerd over een eventuele verkoopdatum of prijs. Maar als je weet dat de rubberen plateauschoenen voor zo'n 500 euro verkocht werden, zullen deze wellicht in dezelfde prijscategorie liggen.

A post shared by Balenciaga (@balenciaga) Een foto die is geplaatst door Balenciaga (@balenciaga) op 29 jun 2018 om 14:41 CEST

Een foto die is geplaatst door Balenciaga (@balenciaga) op 04 jul 2018 om 15:43 CEST