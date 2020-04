Na Beyoncé zijn ook Vogue en topontwerpster helemaal weg van deze Belgische danser Nele Annemans

11 april 2020

17u04 0 Style Als je onlangs door de Instagrampagina van de jonge Franse topontwerpster Marine Serre scrolde, kwam je niet alleen beelden van haar nieuwe ontwerpen tegen, maar ook een resem dansfilmpjes van de Belgische danser en oude vriend van Serre, Nick Coutsier. Dat leverde hem meteen ook een plekje op in de Amerikaanse Vogue.

Vorig jaar haalde hij nog het nieuws omdat hij prompt naar Los Angeles moest vliegen om te dansen in een videoclip van Beyoncé, nu staat hij in de Amerikaanse Vogue. Met slechts 26 lentes heeft danser Nick Coutsier uit Waterloo er al een indrukwekkend parcours opzitten.

Als energieke tiener, vond hij een uitlaatklep in hiphop, al twijfelde hij ook om modeontwerp te studeren. “Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de relatie tussen mode en dans. Dat komt volgens mij omdat ik mezelf eerst uitdrukte door middel van beweging, en daarna door me op te kleden”, vertelt hij aan Vogue. “Ik hou ervan dat wat je draagt zo’n impact kan hebben op je humeur en hoe je je voelt - voor mij is kleding aantrekken dan ook gewoon een andere manier om voor mijn lichaam te zorgen”, gaat hij verder.

Hip hop, Los Angeles en Beyoncé

Toch bleef dansen zijn eerste passie. Nadat hij op zijn dertiende zijn eerste hiphoples nam, had hij het dansvirus al snel te pakken en deed hij mee aan tal van audities. Zo begon het dansen een steeds belangrijkere plek in te nemen in zijn leven. Op zijn achttiende, nadat hij zijn middelbare school afmaakte, trok hij dan ook meteen naar Los Angeles, volgens velen de place to be om het als danser te maken. Toch is hij er maar vijf maanden gebleven. “Ik had het gevoel dat ik diepgang miste in mijn dans en besloot om meer te gaan leren over het vak”, vertelde hij daar vorig jaar nog over in onze krant. Dus schreef Nick zich in voor de opleiding moderne dans aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen, die hij met glans afrondde en hem zoals we hierboven al vermeldden een plekje in een van de videoclips van Beyoncé opleverde.

En na de muziekwereld is nu dus ook de modewereld helemaal weg van ons Belgische wondertalent. Zo postte de jonge Franse topontwerpster Marine Serre, een jeugdvriendin van Nick, enkele filmpjes van hem op haar Instagrampagina. “We wilden al lang eens samenwerken, en nu met de coronacrisis zei ze: ‘Weet je, hier kunnen we wel iets mee doen.” En zo geschiedde.

Doordat ik opgesloten zit, besef ik hoeveel ik beweging gebruik als een manier om met stress en problemen om te gaan

In de filmpjes is te zien hoe Coutsier, gehuld in een top van Serre, anderen aanmoedigt mee te dansen met zijn opwarmingssessie ‘Body Party’. “Het voelt een beetje zoals wanneer je onder de douche zingt en denkt dat je Beyoncé bent - hoewel, misschien doe ik dat alleen”, vertelt hij lachend aan Vogue. “Het is idee om mensen uit nodigen te dansen alsof er niemand naar hen zit te kijken. Als je kan genieten van de fysieke ervaring van zo’n feestje, is het immers alsof je een soort lampje aanzet. Ik wil met mijn filmpjes mensen er dus vooral aan doen herinneren om hun lampje aan te laten, zelfs nu ze in isolatie zitten.”

“Ik moet zelf elke dag bewegen en feesten op mijn manier, en doordat ik nu opgesloten zit, besef ik hoeveel ik het gebruik als een manier om met stress en problemen om te gaan”, gaat Coutsier verder. En dat hoopt hij nu ook te bereiken bij anderen met zijn ‘Body Party’-sessies. Daarom nodigt hij iedereen - ongeacht je niveau of hoeveel ruimte je hebt - uit om deel te nemen aan zijn sessies en te dansen zonder enige remming, zelfs als dat gewoon bij je thuis is. “De momenten waarop ik me het meest levend en verbonden voel, zijn als ik in mijn lichaam ben, als ik beweeg. Ik denk dan ook dat we in zo’n donkere tijd allemaal momenten nodig hebben waarop we ons echt levend kunnen voelen, en beweging kan daarvoor zorgen”, besluit hij.