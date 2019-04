Must have! Een handtas voor elke dag van de week VW

05 april 2019

Een vrouw kan nooit genoeg handtassen hebben, wordt er wel eens gezegd. En als dat nog niet het geval was, dan zeggen we het nu gewoon lekker zelf. Een ander exemplaar voor elke dag van de week? Daar zeggen wij geen neen tegen. Wij selecteerden 7 niet te versmaden tassen, om jouw week op te fleuren.

Maandag

Vaarwel weekend, hallo werkweek. Fleur je maandagochtend op door een vrolijke tas mee naar het werk te nemen en zo de maandagblues te slim af te zijn.

Anna Morellini, Melanie, € 179.

Dinsdag

Dinsdag, vergaderdag. Vandaag ga jij naar het werk met een echte strakke klassetas.

Calvin Klein, Stitch, € 112,95.

Woensdag

Ben jij deze namiddag ook taxi mama? Gooi je spullen dan snel in deze mommy bag, die niet alleen praktisch, maar ook mooi is.

Childhome, Mommy Bag, € 109,95.



Donderdag

Is donderdag het moment dat jij gaat sporten? Dan doe je dat het liefst in het gezelschap van een leuke sporttas die niet alleen mooi, maar ook handig in gebruik is én voldoende ruimte heeft voor al je spullen.

Nike, Radiate, € 44,95.

Vrijdag

Afterwork-plannen met de collega’s? Neem dan deze handige schoudertas mee die de ideale combinatie is tussen casual en chic.

Anna Morellini, Celina, € 469.

Zaterdag

Date night gepland? Dan vind je in deze mooie clutch vast je ideale partner in crime.

Lucca Baldi, Certaldo, € 149.

Zondag

Zondag, brunchdag. Ga voor een ochtend vol verwennerij en neem daarvoor deze handige handtas mee.

Mia Tomazzi, Mercanti, € 229.