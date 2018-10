Must have: de passe-partoutbag VW

24 oktober 2018

09u03

Bron: ninashop 0 Style Elke vrouw heeft er wel eentje (of meer, who are we kidding?!) nodig: zo’n tas die bij elke outfit en iedere gelegenheid past. Wij zochten en vonden drie exemplaren die niet in jouw collectie mogen ontbreken.

Style Je zoekt: een bruine tas

Deze handige saddlebag sluit bovenaan met een rits, en heeft een flap met magneetsluiting. Ideaal voor al wie op zoek is naar een kleine, bruine tas met lange draagriem.

Zoe & Noe, Aglianico, € 132,30 (ipv. € 189)

Je zoekt: een zwart, tijdloos exemplaar

Met een zwarte tas sla je de bal haast nooit mis. Dit exemplaar kan je zowel aan een lange draagriem dragen, als aan het kortere handvat. Past haast bij elke outfit en is dankzij het metaalwerk zowel klassiek als eigentijds.

Mia Tomazzi, Lunigiana, € 74,50 (ipv. € 149).

Je zoekt: een klassieke tas voor elke dag

Wie op zoek is naar een wat grotere klassieker is bij deze tas aan het juiste adres. Neem hem elke dag mee naar het werk, of gebruik hem tijdens het shoppen als partner in crime.

Lucca Baldi, Radicofani, € 309.

