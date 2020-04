Must have: 10 totebags om stijlvol naar de supermarkt te trekken Valerie Wauters

07 april 2020

09u14 0 Style Nu boodschappen doen zowat het hoogtepunt van onze week is, kunnen we er maar beter voor zorgen dat we goed uitgerust naar de supermarkt trekken.

Wie had er ooit gedacht dat een tripje naar de supermarkt het hoogtepunt van onze week zou worden?! In tijden waar sociaal contact schaars is en we massaal in ons kot blijven, trekken we al snel onze beste oufit aan voor een uitstap richting Delhaize, Carrefour en co. En omdat bij een leuke outfit ook een leuke tas hoort selecteerden wij 10 handige shoppers om je boodschappen in stijl te doen.

1. Koaren, De Zak Corona editie, € 12,50.

2. Levi’s, Serif Multi Logo Tote Bag, € 24,95.

3. Sass & Belle, Stay Wild Moon Child tote, € 12,49.

4. Karl Lagerfeld, Ikonik Shopper, € 33,55.

5. Marc Jacobs, The Tag shopper, € 136,50.

6. Herschel, Alexander Zip Tote, € 62,99.

7. We are hairy people, tote met palmblad en banaan, € 23,05.

8. H&M, Grote shopper, € 39,99.

9. Anna Morellini, Romy, € 92,70.

10. Kurt Geiger, Chelsea Raffia Tote, € 75,95.