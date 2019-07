CKS Gesponsorde inhoud Must-do deze zomer: met het hele gezin losgehen op een family rave Aangeboden door CKS

17 juli 2019

08u00 0

Coole kids spenderen hun weekends tegenwoordig niet aan zee of in een attractiepark. Ze gaan raven! Sinds de family rave parties zijn overgewaaid naar ons land, staat er op feesten namelijk geen minimumleeftijd meer. In Engeland zijn de feestjes al langer populair, onder meer dankzij partycrew Big Fish Little Fish. Nu duiken ook bij ons steeds meer family raves op. Maar wat moet je juist verwachten van zo’n familiefuif? Wat maakt die feestjes zo plezant? Wij geven je drie goede redenen om snel een rave op de gezinsagenda te zetten.

1. Het is een blast from the past

Herinner jij je nog hoe je weekends eruit zagen voor je een ouder was? Toen je de vetste tracks nog uit het hoofd kende en de zwoelste dansmoves had? Wel, een family rave voelt een beetje als een nostalgische trip terug naar die tijd. Je dost je uit, trekt naar een hippe club, en zodra je de eerste beats hoort wéét je gewoon dat je een onvergetelijke tijd tegemoet gaat. Deze keer met je kinderen. Geweldig, toch?

2. De randanimatie is top

Net als bij een echte fuif staat muziek op een family rave centraal. De dj draait nummers die zowel jong als oud helemaal uit de bol laten gaan. Maar die beentjes kunnen geen uren blijven doorgaan. Daarom zorgen organisatoren van family raves steevast voor heel wat randanimatie. Denk maar aan dansshows, een photobooth, een gaming corner … Zelfs tijdens rustpauzes krijgt verveling geen kans. De luisterrijke aankleding van de zaal, de lichtshows en confetti maken het geheel nog memorabeler én Instagramwaardiger.

3. Geen kater de volgende ochtend

Een family rave organiseer je uiteraard niet in het holst van de nacht. Om de fuiven toegankelijk te houden, vinden ze altijd plaats op een zaterdag- of zondagnamiddag. ’s Morgens is er dus tijd genoeg om rustig wakker te worden, uitgebreid te ontbijten en blitse feestoutfits samen te stellen voor het hele gezin. Het feest loopt gelukkig vroeg genoeg af om op tijd onder de wol te kruipen.

Zin gekregen in een party?

Op zaterdag 3 augustus organiseert niemand minder dan Zita Wauters een family rave party, samen met modemerk CKS. De gelegenheid? De lancering van Zita haar eerste kledingcollectie.

Maak jullie klaar voor vette beats van Dj Amber Broos, een wervelende fashion show, een TikTok booth, shop en styling corners, een gaming area, een ontmoeting met Zita … kortom: voor een onvergetelijke middag voor jong en oud!

Place to be: Antwerps cultuurcentrum De Studio

Doors: 13.30 uur

Tickets: klik hier

of doe mee aan deze wedstrijd om jouw tickets te winnen.