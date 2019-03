Murielle Scherre van ‘La Fille d’O’ sleept H&M voor de rechter Margo Verhasselt

Lingerieontwerpster Murielle Scherre daagt H&M voor de rechter. De kledingketen zou een ontwerp van het label gekopieerd hebben.

Wie maandagmorgen in de Brusselse ondernemingsrechtbank zat, kreeg een niet alledaags beeld te zien. Advocaten die met lingerie aangeklede paspoppen de rechtzaal binnenwandelden. Murielle Scherre, de Gentse lingerieontwerpster met eigen label La Fille d’O sleept namelijk modeketen H&M voor de rechter, waarvoor is niet bekend. Men vermoedt dat het gaat om een gekopieerd ontwerp.

Het is niet de eerste keer dat Scherre in de clinch ligt met de Zweedse reus. Twee jaar geleden werd in de Oostenrijkse webshop al een beha verkocht die verdacht veel leek op het model ‘Fast Girls’ van de Gentse. Toen sleepte de ontwerpster de gigant niet voor de rechter omdat ze er naar eigen zeggen het budget niet voor had.