Ms. Bay stelt duurzame handtassen uit zalmleer voor in pop-up space Juttu-winkels Margo Verhasselt

18 oktober 2018

15u34 0 Style Van 18 oktober tot 28 november krijgt Ms. Bay’s eerste collectie een plekje in de #ikkoopbelgisch corner van de 5 Juttu-winkels in België. Voor de pop-up space slaan Juttu en Flanders DC al een aantal jaren de handen in elkaar om jong, creatief en lokaal talent van eigen bodem in de verf te zetten.

Conceptstore Juttu staat er voor gekend om voorkeur te geven aan duurzame lifestylemerken waar een verhaal achter schuilgaat. Een samenwerking met het 100% Belgische eco chic accessoireslabel Ms. Bay stond dan ook in de sterren geschreven. Je kan sinds kort in de Juttu-winkels in Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Roeselare, en ook in de webshop van de winkel, de eerste collectie van Ms. Bay shoppen. Die bestaat uit negen zwarte, tijdloze handtassen en accessoires.

Alle designs zijn vervaardigd uit gerecycleerd zalmleer, een duurzaam én ethisch verantwoord alternatief voor handtassen uit koeien- en geitenleer. Ontwerpster Saskia Aelen (32) laat de volledige Ms. Bay collectie produceren in fairtrade gecertificeerde ateliers in India waar mindervalide en doofstomme arbeiders een waardig loon krijgen, genieten van sociale voordelen en gratis onderwijs voor hun kinderen.

“Als startend merk bereik ik momenteel enkel de mensen die actief op zoek gaan naar kleinschalige, duurzame en Belgische merken. Mijn deelname aan de pop-up space bij Juttu zie ik dan ook als een kans om het Ms. Bay- verhaal aan een breder publiek te vertellen. Bovendien vind ik het feit dat een retailer als Juttu in mijn product gelooft heel waardevol. Het geeft Ms. Bay als nieuw, jong merk de nodige geloofwaardigheid”, vertelt ontwerpster Saskia Aelen.

De prijzen liggen tussen €25 en €325. Sinds de lancering op 28 april 2018 ligt Ms. Bay in verkooppunten over heel Vlaanderen. De volledige lijst vind je terug op www.ms-bay.com/store-locator.