Move over Victoria’s Secret, hier komt Etam! NINA op Paris Fashion week David Devriendt

29 september 2018

13u09 0 Style Met sterren als Cardi B die optraden en lachende topmodellen op de catwalk, werpt de show van Etam zich op als een van de leukste op de modeweek van Parijs. Voor het eerst in elf jaar lieten belangrijke modejournalisten ook de topshows links liggen om erop aanwezig te zijn. Zo was de Franse hoofdredactrice van Vogue Paris Emmanuelle Alt, een van de allergrootste fashionmagazines ter wereld, liever bij Etam dan bij Saint Laurent. Dat zegt vooral veel over de ambities en het sexappeal van het Franse lingeriemerk.

Het was een overladen Ecole des Beaux-Arts, met ook Tiany Kiriloff als Belgische gaste, toen de lingerieshow van Etam begon. Op de beats van Zara Larssons grote hit 'Lush Life' paradeerden de modellen in zinnenstrelende zwarte kanten setjes, meters tule en netkousen. Allemaal heel fijn afgewerkt en met de perfecte pasvorm. De mode in lingerie brengen is dan ook de allergrootste missie van Etam. Hun silhouetten zijn geïnspireerd op de haute couture van ontwerpers als Azzedine Alaïa en ook het designteam heeft jarenlang ervaring opgedaan bij luxehuizen.

Als Frans merk, gevestigd in het hart van Parijs, is mode onbetwistbaar deel van hun DNA en gaan ze er volop voor. Dat viel duidelijk ook op toen de catwalk plots veranderde in een prairie, met plastic cactussen en de modellen als sexy cowgirls. De sensuele kant kreeg het gezelschap van stoer leder, Zorro-handschoenen en stetsons. Ogenblikkelijk waanden we ons in een pikantere versie van de HBO-serie Westworld. Daarna volgden nog holografische, iriserende prints met een hoog eightiesgehalte en – it's Paris after all – de typische rood-wit-blauwe marinekleuren. Maar alles bleef draagbaar. Etam blijft mijlenver weg van het burleske, bijna 'verkleedachtige' karakter van hun Amerikaanse tegenhanger Victoria's Secret met hun wereldberoemde lingerieshow en Angels. Zelfs als een stuk wat extravaganter is, zoals een sleep vol Etam-logo's of een schouderstuk vol fantastiejuwelen, is het nooit gratuit en houdt het steek. Het tilt de rest van het ensemble een niveautje hoger. Ingetogener misschien, maar net daardoor sexyer. Voor het eerst zullen die statementstukken ergens in de loop van oktober ook te koop zijn, weliswaar on demand, op maat en voor een meerprijs.

Eindigen deed de show met een klepper. Niemand minder dan hiphop-superster Cardi B zong de modellen, deze keer in Byzantijns geïnspireerde niemendalletjes, naar het hoogtepunt van de avond: iedereen al shakend op het podium. Die fun vibes waren tekenend voor de hele show, waar er gelachen, geknipoogt en zelfs gedanst mocht worden. Op de topshows van de grootste modehuizen zou dit een absolute no-no zijn. Een beetje als vloeken in de kerk. Bij Etam is het een must.

Streepje bloot

Hier en daar was er ook een tepel of naakte borsten te zien. Dat zou ondenkbaar zijn bij pakweg een Victoria's Secret waar zelfs de nipple slip van Bella Hadid vorig jaar de wereldpers haalde. Bij Etam is van dat soort preutsheid geen sprake. Hun baseline luidt dan ook ‘French Liberté' en dat is een vlag die vele ladingen dekt.

Volgens Caroline Japy, de marketingdirecteur van het merk, komt het in de eerste plaats hierop neer. “Onze grootste inspiratie is de Franse vrouw, vrij in haar hoofd, vrij in haar lichaam, een subject en geen object. Lang werd lingerie bekeken als iets beperkend en vooral gericht op de blik van mannen. In 1968 verbrandden vrouwen in Parijs hun beha's nog, nu zien we een hele andere beweging. Vrouwen dragen lingerie net in de eerste plaats voor zichzelf omdat het hen het nodige zelfvertrouwen geeft en het hen helpt om hun lichaam bewust te aanvaarden. Nu gaat het om empowerment, en daar geloven wij heel sterk in. Al gaat ons engagement veel verder: Etam steunt financieel ook vrouwenorganisaties zoals Gynécologie Sans Frontières. Dat is een Franse vereniging die je een beetje kan vergelijken met Artsen Zonder Grenzen waarbij gynaecologen en vroedvrouwen zich inzetten voor vrouwen in nood."

Voor alle body's

Ook diversiteit is een big topic. De doorsneeklant van Etam is geen topmodel maar een gewone vrouw. In Frankrijk gaan zowel grootmoeder, dochter en kleindochter er lingerie shoppen. Etam is dus van nature een inclusief merk en body positivity dragen ze hoog in het vaandel. En dat zag je op de catwalk, met modellen van alle rassen, groottes en shapes. Onder hen ook supermodellen Joan Smalls uit Puerto Rico en de Franse Constance Jablonski die ook het gezicht van Etam is. Vlak voor de show, in alle backstage-gekte, spraken we kort met de Rijselse. Ook zij vindt het belangrijk dat mode niemand uitsluit. “Ik heb natuurlijk een indrukwekkend palmares, ik heb gelopen voor Gucci, Dior, Burberry, Alexander McQueen en zelfs Victoria's Secret. Maar ik heb al veel geleden ook in de modewereld. Hoe vaak ik niet gehoord heb dat ik te dik ben? Terwijl ik een maatje 32 heb. Ik ben niet skinny-skinny maar atletisch, en heb ook goede billen. Ik schaam me daar niet voor. Zelfvertrouwen komt vanbinnen. Wees gewoon trots op wie je bent! Dat geef ik ook mee aan mijn volgers op Instagram: velen onder hen zijn jonge meisjes en ik wil een goed voorbeeld zijn. Daarom bewerk ik ook nooit mijn foto's."

Die boodschap was duidelijk overgekomen. Na de show was er een minifestivalletje in openlucht, met champagne en een frietkraam. De chicste vrouwen in de duurste kleren die staan aan te schuiven om zich zonder enig schuldgevoel te 'bezondigen' aan een hamburger, het heeft wel iets. Ook dat is vrijheid! Vive la French liberté!

Shopping

De stukken in de show waren een mix van lingerie die nu al in de boetieks te koop zijn, items die pas vanaf volgende zomer hun opwachting maken en statement pieces die je in de komende weken op maat kan laten maken.