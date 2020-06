Move over gel en acryl, glasvezelnagels zijn de nieuwste trend Nele Annemans

24 juni 2020

10u05

Bron: Refinery29 0 Style Altijd al gedroomd van langere nagels maar niet zo’n fan van de ietwat onnatuurlijke look van gel en acryl? Dan zijn glasvezelnagels vast en zeker iets voor jou! De techniek is niet nieuw, maar wint steeds meer aan populariteit op Instagram.

Glasvezelnagels of fiberglass nails zijn een alternatief voor acryl of gel om je nagels tijdelijk te verlengen. In tegenstelling tot acryl en gel, is glasvezel erg dun en wordt hij meestal gescheiden in piepkleine strengen zoals je kan zien in onderstaande video.

Celebritynagelstyliste Arlene Hinckson vertelt hoe ze te werk gaat. “Om glasvezelsnagels te bevestigen wordt eerst harslijm langs de rand van de nagel aangebracht. Daarna volgt de glasvezelnagel en dan nog een laagje lijm. De lijm verhardt de glasvezel waardoor de nagel makkelijk kan bijgewerkt worden met een vijl. Zodra ze stevig zijn, krijgen ze nog een likje kleur.”

Wat zijn de voor- en nadelen?

“Als je op zoek bent naar een manicure die tot drie weken of langer meegaat, dan zijn glasvezelnagels waarschijnlijk niet jouw partner in crime”, vertelt de nagelstyliste. “Door hun fijne textuur zijn ze namelijk niet zo duurzaam als gel- of acrylnagels.”

Maar de look is wel natuurlijker. “Omdat de stof dunner is dan acryl of gel, die meestal een verhogend effect hebben, ziet het er echter uit en lijkt het eerder alsof je een tijdje nagelversterker hebt gebruikt in plaats van dat je uren in een beautysalon vertoefd hebt.”

Hoe worden ze verwijderd?

Hoewel het aanbrengen minder slijtage aan je natuurlijke nagel veroorzaakt dan de traditionele gel- of acrylnagels, is het correct verwijderen cruciaal. “De beste manier om glasvezelnagels te verwijderen, is door ze in aceton te laten weken”, aldus Hinckson.

Zijn ze veilig?

Fake nagels aanbrengen brengt altijd een risico met zich mee. Zo kan de natuurlijke nagel beschadigd of verzwakt raken, ook bij glasvezelnagels. Maar als het goed gedaan is, is het volgens Hinckson volkomen veilig. “In tegenstelling tot andere methodes, is de kans op beschadiging van de nagelplaat veel kleiner omdat alleen die stof en hars gebruikt worden. Je riskeert wel dat ze ietsje verzwakken.”

Het is ook opletten geblazen met water. Te veel water kan ervoor zorgt dat je manicure sneller schilfert of erger nog: gaat schimmelen.

Benieuwd geworden? Online vind je tal van kits om meteen mee aan de slag te gaan.