Moschino lanceert ook kledinglijn voor dieren samen met H&M TVM

10 september 2018

12u38 5 Style Op 8 november ligt de samenwerking tussen modemerk Moschino en H&M in de winkelrekken van de Zweedse keten. In de aanloop naar de lancering hebben de twee partijen nu bekend gemaakt dat er naast een vrouwen- en mannencollectie ook een paar stuks voor huisdieren te koop zullen zijn. Zo kan ook Poekie of Blackie er als een ware fashionista bijlopen.

Moschino is een Italiaans modehuis waar ontwerper Jeremy Scott met de scepter zwaait. Hij staat bekend om zijn voorliefde voor ludieke en extravagante mode. Zo bracht hij vorig jaar nog een ‘My Little Pony’-collectie uit, en hij liet zich eerder ook al inspireren door Barbie, SpongeBob en Looney Tunes. Voor stijlvolle klassieke stukken moet je kortom niet bij hem zijn, maar wie graag opvalt en van mode met een knipoog houdt, is bij Moschino aan het juiste adres.

In het buitenland zijn onder andere sterren als Katy Perry, Amber Rose en Rita Ora grote fan van het label. In eigen land is ex-K3′tje Josje groot liefhebber. Ze heeft een kast vol kleding van het merk, en pronkt daar ook graag mee op sociale media.

Geen verrassing

Geheel verrassend is het dan ook niet dat net Jeremy Scott een capsulecollectie voor dieren lanceert in samenwerking met H&M. Al vertelt de man aan Vogue dat hij zelf geen huisdieren heeft. “Helaas niet, ook al hou ik van honden. Ik zou heel graag een kleine terriër hebben, die ik Matinee zou noemen.”

“H&M vroeg me eerst om naast de mannen- en vrouwenlijn ook een kindercollectie te ontwerpen. Maar omdat ik zowel onder mijn eigen naam als onder Moschino al een kinderlijn heb, vond ik het leuker om iets te doen dat ik nog nooit eerder heb gedaan. En ik heb altijd al eens een dierencollectie willen uitbrengen,” aldus Scott. Zijn favoriete stuk voor dieren is een gouden ketting met de iconische letters van Moschino aan. Al vindt hij ook een klein donsjasje met schakelkettingprint op enorm schattig.

De samenwerking tussen Moschino en H&M is vanaf 8 november online en in de winkels van H&M te koop.