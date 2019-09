More is more: spelen met make-up mag weer en zo doe je het goed Sophie Vereycken

26 september 2019

14u49

Bron: NINA 0 Style Basic beauty is dead. Of toch op de modeweken. Na jarenlange heerschappij van subtiele snoetjes en minimale make-up, mochten de make-upkoffers dit jaar weer open. En dat zullen we geweten hebben.

Het is nog maar pas dat we in naam der natuurlijke schoonheid massaal de inhoud van onze toilettas in de vuilnisbak deponeerden, en nu baden de catwalklooks weer in neonkleurige glitter. Want terwijl het vorig jaar nog allemaal ‘no make-up make-up’ was wat de klok sloeg, mag het dit jaar weer heerlijk uitbundig. Waaraan we die veelkleurige chaos te danken hebben? Simpel: Euphoria. De Amerikaanse tienerreeks –bij ons te bekijken op Telenet Play of Play More – doet voor make-up wat Sex and the City deed voor mode. Want beauty is geen hulpmiddel, maar vertolkt net één van de hoofdrollen. “Make-up is enorm emotioneel geladen”, aldus Doniella Davy, de visagiste van de show. “Het kan ironie uitdrukken, speelsheid, rebellie, geluk … noem maar op.” Het resultaat zijn looks die bepalend zijn voor de personages. Meer nog: ze geven hen mee vorm. Naarmate de jongeren opgroeien, zichzelf en de wereld ontdekken en meer zelfvertrouwen krijgen, wordt de make-up gedurfder. Zo krijgt make-up anno 2019 een nieuw doel: het is niet langer iets dat we gebruiken om ons achter te verstoppen, maar net een manier om te laten zien wie we zijn. Het is een vorm van zelfexpressie, en ook gewoon pure fun. En precies dat zien we terug op de modeweken. De looks – die overduidelijk geïnspireerd werden op het HBO-drama – zijn een overdaad aan glitter, neonkleuren en grafische vormen. Als je binnenkort nog eens voor je kaptafel staat te twijfelen tussen een neutrale oogschaduw en een meer gedurfde keuze: kies dan eens voor dat laatste. Hier vind je alvast inspiratie genoeg.

Brow wow

Wie dacht dat we op het vlak van de wenkbrauwen stilaan wel alles gezien hadden: mis poes. Op de catwalk van Afterhomework bleek dat ze ons massaal aan de wenkbrauwverf willen. Wij onthouden: wenkbrauwen mogen dit jaar gerust het focuspunt blijven.

Hoe doe je het? Voller maken doe je met potlood, gel of poeder, in vorm brengen met een kammetje of een transparante wenkbrauwgel. Mag het iets meer fashion zijn? Breng dan een highlighter aan net onder het wenkbrauwbot.

De grandeur van kleur

Veel heb je niet nodig voor een mooie look. Iets waar ze het bij Jamie Wei Huang mee eens waren. De visagisten kozen voor één kleur die ze zowel op de ogen als de wangen lieten terugkomen, een techniek die ook wel ‘draping’ genoemd wordt. Door de tint als letterlijk over het gelaat te ‘draperen’ creëer je uniformiteit én een liefelijke (lees: jeugdige) uitstraling.

Hoe doe je het? In het dagelijkse leven zwaaien we misschien iets minder enthousiast met de blushkwast, het concept blijft hetzelfde: laat je blushkleur terugkomen op de ogen, jukbeen-

deren, wangen, slapen en lippen voor een frisse teint.

Roodnodig

Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor waren grote fan, net als het team bij Louis Vuitton, Versace en tal van anderen: de rode lipstick. Niet voor niets het geheime wapen van menige vrouw: elegant, universeel én het ultieme redmiddel als je je verslapen hebt (niemand die die wallen ziet met een laagje rode lipstick). Donker bessenrood of net helder oranje, van een bescheiden waasje tot een dramatisch scharlaken statement: het kan allemaal.

Hoe doe je het? Begin met lippenbalsem zodat je lippen mooi gehydrateerd zijn, want rode lipstick heeft de neiging om droge velletjes extra te accentueren. Omrand je mond met een lippotlood, en kleur vervolgens in met lipstick. Bang dat die rode kleur na een hapje en een drankje overal zit? Doe er dan wat transparant poeder overheen.

‘Dat kan mijn zusje ook’

In de categorie ‘wellicht niet voor iedereen weggelegd’: de kleurrijke kunstwerkjes op de ogen bij onder meer Christian Siriano en Kenzo. Moeilijk is het niet, want het mag rommelig zijn. Iedereen kan zich eraan wagen. Al moet onze innerlijke criticaster toegeven dat de doorsnee kantoorbaas er waarschijnlijk minder mee opgezet is. Misschien eerder voor dit weekend.

Hoe doe je het? De vraag is vooral: hoe doe je het niet? Eigenlijk kan en mag alles bij deze look. Als je het zelf maar leuk vindt.

Met de vingers in het stopcontact

Wie de afgelopen tijd nog niet Marie Kondo-gewijs door het huis is gegaan, heeft er ongetwijfeld op zolder nog ergens eentje liggen: het wafelijzer. Ze hebben er even over gedaan – zo’n vijfentwintig jaar om precies te zijn – maar bij dezen is de terugkeer van de gebekte coupe officieel. Dat bewijzen actes de présence op de catwalk van onder meer Oscar de la Renta en Michael Kors.

Hoe doe je het? Was je haren voor het slapengaan en droog ze met de handdoek. Doe er wat volumemousse in en maak twee vlechten. Idealiter gebruik je elastiekjes die geen sporen nalaten in je haar. Ontwar de vlechten de voglende dag met je vingers (belangrijk: niet borstelen!) en werk af met een zeezoutspray voor meer textuur.

Glitter & l’amour

Het leven is een feest, en glitter is de kers op de taart. De tijd dat glitters en pailletten alleen voor oudjaar, Tomorrowland en het occasionele foute feestje waren, ligt ver achter ons. De liefde voor glitter was nog nooit zo groot en subtiliteit is slechts een vage herinnering, zo bewijzen talloze shows, waaronder die van Jean Paul Gaultier.

Hoe doe je het? Losse glitters zijn het meest intens, maar moet je eerst mengen met een mixing medium voor je ze op het ooglid aanbrengt. Al bestaan er tegenwoordig ook kant-en-klare tubes met glittergel. Gebruik je een glitterpoeder? Breng dat dan aan met je vingertop in plaats van met een kwastje. Door de natuurlijke oliën op de huid zal de glitter beter blijven zitten.

1-minute make-up trends

Mooi hoor, die prachtige make-uplooks, maar helaas telt onze eigen badkamer (voorlopig nog) geen leger aan make-upartiesten dat ons klaarstoomt voor de catwalk des levens. Met het oog op lange avonden en vroege ochtenden: trendy zijn kan ook in een minuutje.

Mooi moe

Het is de favoriete look van celebrityvisagist Katie Jane Hughes, en nu ook overal te zien op de catwalk: een waasje van warmbruin, koper of oranje rondom de ogen. Of zoals Katie het noemt: de beautiful tired look. Lekker makkelijk, want die hebben we stiekem al helemaal onder de knie.

Rock-’n-khol

Goed nieuws voor de eyelinerklunzen onder ons (eerlijk: zijn we dat niet allemaal?), want het klassieke dunne zwarte lijntje heeft afgedaan. Wat we dan wél zien? Alle kleuren en alle vormen. En het grootste voordeel: het hoeft vooral níét netjes.

My little pony

Afgekeken van Iris van Herpen en Burberry: de froufrou kan er ook heel anders uitzien dan gewoon sluik naar beneden. In twee nette gordijntjes naar opzij, met een gekleurd randje onderaan, helemaal in de gel of – als je wat meer tijd hebt – in een ingewikkeld patroontje. Wie wist dat er zoveel mogelijkheden waren?