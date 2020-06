La Provençale Bio Gesponsorde inhoud Mooi van binnenuit: dit is waarom je meer olijfolie zou moeten eten én smeren Aangeboden door La Provençale Bio

26 juni 2020

Volgens een eeuwenoude mythe is de olijfboom een geschenk aan de mensheid. Athene, de Griekse godin van de wijsheid, schonk de boom vanwege zijn voedende én genezende eigenschappen. Met dat laatste deel gaat de wetenschap volledig akkoord. Dit is wat olijfolie doet voor je lichaam.

Het beschermt je lichaam van binnenuit

Olijfolie is een bron van gezonde vetten. Het bestaat voor ongeveer 70% uit enkelvoudig onverzadigde vetzuren: de vetzuren die bekend staan om hun positief effect op onze gezondheid. Onverzadigd vet verlaagt de bloeddruk en het LDL-cholesterol, en verkleint zo het risico op hart- en vaatziekten.

Naast enkelvoudige onverzadigde vetzuren, bevat olijfolie ook meervoudige verzadigde vetzuren. Zo’n 10% van olijfolie bestaat uit omega-3 en omega-6 vetzuren: twee vetzuren die essentieel zijn voor een goede werking van ons lichaam. Vooral omega-3 geeft onze gezondheid een boost: het vetzuur staat bekend om z’n helende en ontstekingsremmende werking.

Ook polyfenolen, antioxidanten en vitaminen kan je terugvinden in olijfolie. Deze stoffen beschermen ons lichaam tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Olijfolie bevat veel vitamine E: een vitamine die de huid beschermt tegen vrije radicalen en die de werking van onze weefsels ondersteunt. Daarnaast bevat olijfolie vitamine K, wat de bloedstolling bevordert en de opname van mineralen in onze botten verbetert.

Het is dé basis voor een natuurlijke huidverzorgingsroutine

Maar ook je verzorgingsroutine heeft baat bij een scheutje olijfolie. Het is de ideale natuurlijke reiniger voor je gezicht. Olijfolie breekt make-up af – zelfs hardnekkige waterproof mascara – en verzorgt de huid. Wie graag overstapt naar natuurlijke huidverzorging, vindt zijn partner in olijfolie. Wie onverwachts ontdekt dat z’n make-upremover op is, ook.

Verder is olijfolie een eersteklas vochtinbrenger voor huid én haar. Droge plekjes werk je makkelijk weg met wat druppels olijfolie, en zelfs een natuurlijke bodyscrub is snel gefikst door de olie met suiker te mengen. Kunnen je lokken wel wat liefde gebruiken? Smeer de lengtes in met wat olijfolie om ze opnieuw te doen glanzen.

Wie olijfolie op het gezicht aanbrengt, doet dat best met enige waakzaamheid. Gebruik alleen pure olijfolie van natuurlijke oorsprong en gebruik vooral niet te veel. Olijfolie kan té vet zijn voor sommige huidtypes en zo onzuiverheden veroorzaken. Wil je genieten van de voordelen van olijfolie, zonder dat het je poriën verstopt? Dan vind je je gading in gezichtsverzorging op basis van olijfolie.

