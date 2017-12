Mooi op oudjaar: 3 looks voor elk type vrouw met slechts 5 producten Sophie Vereycken

Morgen tussen de soep en de patatten (of in dit geval: de cava en de ovenhapjes) door nog snel snel je make-up doen? Dat kan. Vijf producten, meer heb je niet nodig om morgen de perfecte oudjaarslook uit je penselen te toveren.

De Party Girl

Jij houdt van make-up en make-up houdt van jou. Geen excuses dus om niet voor een hedendaagse donkerpaarse lip te gaan, eventueel met een zachte smokey toets op de ogen. Ideaal voor een avondje binnenshuis, maar ook helemaal partyproof.



Hoe doe je het?



1. Begin met de ogen, wanneer we veel en donkere kleuren gebruiken bestaat er immers de kans dat oogschaduwpartikeltjes op de wangen belanden, en je wil immers niet die mooi aangebrachte foundation verpesten. Ga voor een oogschaduwpallet met minstens drie verschillende kleuren. Bijvoorbeeld: een goudkleur op het bewegend ooglid, een lichte witte tint in de binnenste ooghoek en een donker zwart of diepbruin in de buitenste ooghoek voor een echt smokey effect. Werk af met mascara.



2. Foundationpoeders geven een mat effect en blijven extra lang zitten, ideaal voor wie er de hele avond lang picture perfect wil uitzien. Focus je vooral op de T-zone: voorhoofd, neus, wangen en kin.



3. Met een lichtroze blush maak je het geheel iets minder hard. Een subtiel glanspoeder op de jukbeenderen zorgt er dan weer voor dat het licht (of dat nu gezellig kaarslicht of de spots op de dansvloer zijn) mooi weerkaatst wordt.



4. Werk af met een donker bessenpaars op de lippen voor instant diva-gehalte.

NINA

De quick fix

Ideaal voor wie niet veel tijd heeft, of gewoon niet graag te veel make-up draagt. Een zachte look die gegarandeerd je beste punten in de verf zet, maar tegelijkertijd ook de sporen van de afgelopen feestweken wist.



Hoe doe je het?



1. Met een goudkleurig dik oogpotlood op het ooglid kan je nooit verkeerd gaan. Vervaag het een beetje met je vinger en breng vervolgens wat extra aan in de buitenste ooghoek voor meer definitie en een zacht smokey effect.



2. Omdat we het redelijk naturel houden, kiezen we voor een lichte en vloeibare foundation. Verwarm wat product tussen je handen, en breng die aan met de vingertoppen. Eventueel kan je met je ringvinger ook een klein beetje onder de ogen aanbrengen om donkere kringen te verbergen.



3. Met een goudkleurige highlighter op de jukbeenderen en neusbrug brengen we wat meer party in de keet. Dep met je vingertoppen ook een klein beetje op het midden van het ooglid.



4. Werk af met mascara en gebruik een dik en romig lippenpotlood voor een zacht kleurtje op de lippen. Zo'n hydraterende stick zal uiteraard niet het hele viergangendiner overleven, maar je moet je wél geen zorgen maken dat je er plots uitziet als Pipo de clown, en dat is ook weer handig.

NINA

De Hollywood beauty

Met klassiek kan je nooit verkeerd gaan. Niets dat zo feestelijk oogt als een matte rode lipstick en een winged eyeliner. En het goede nieuws: die is extra snel gezet, heb je extra veel tijd over in de keuken.



Hoe doe je het?



1. De klassieke Hollywood beauty herken je naast haar rode lippen ook aan haar gave huid. Ga dus voor een langhoudende en goed dekkende foundation met crèmetextuur voor dat mat en egaal resultaat.



2. Omdat zo'n dekkende crème al eens de neiging heeft je gezicht nogal ééndimensioneel te maken, gebruiken we een contourkit om weer wat leven in de brouwerij te brengen. Donker net onder de jukbeenderen, licht erop en je lijkt optisch meteen een paar kilo slanker. Kan je dat er weer met een gerust hart bij eten tijdens het diner.



3. Zet met een zwarte eyelinerpen een zwart lijntje net boven de wimperrand, krul zachtjes naar buiten voor een vrouwelijk cateye-effect. Werk af met mascara.



4. Een matte rode lipcream op de lippen blijft niet alleen lang zitten, maar voelt ook verzorgend aan. Extra plus voor die droge winterlippen.

NINA