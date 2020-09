Moodmanagement: met deze capsulecollectie van NINA by Bel&Bo bepaal je lekker zélf je humeur Aangeboden door Bel&Bo

25 september 2020

08u00 0 Style Net zoals one size doesn’t fit all, past elke outfit ook niet bij elk humeur. Daarom speelt de gloednieuwe capsulecollectie van Nina by Bel&Bo in op elk humeur. Zo vind je tussen de musthaves een outfit om te luieren op de zondagzetel, een krachtige look voor op kantoor én een zachte look die je zelfs bij de koudste temperaturen lekker warm houdt. En het mooiste? De stuks uit deze collectie kan je allemaal met elkaar combineren zodat je nooit meer keuzestress hebt voor je kleerkast. Tijd om jouw #moodoftheday uit te zoeken!

Party mood

Ton-sur-ton, maar allesbehalve eentonig. Deze zwierige rok en vrouwelijke blouse zorgen voor een feestje in je kleerkast.

Blouse van Nina by Bel&Bo, 34,99 euro, online en in de winkels te koop

Rok van Nina by Bel&Bo, 39,99 euro, online en in de winkels te koop

Me-time mood

Of je nu in je favoriete boek wil duiken of een herfstwandeling gaat maken: dat me-time ook stijlvol kan, bewijst deze outfit.

Trui van Nina by Bel&Bo, 32,99 euro, online en in de winkels te koop

Broek van Nina by Bel&Bo, 34,99 euro, online en in de winkels te koop

Power mood

Speels, vrouwelijk en toch helemaal office proof: deze look is jouw ideale kleerkastcollega.

Blouse van Nina by Bel&Bo, 34,99 euro, online en in de winkels te koop

Broek van Nina by Bel&Bo, 34,99 euro, online en in de winkels te koop

Soul mood

In een speelse mood? Speel met kleur en textuur voor een look die ideaal is voor een apéro of brunch met je besties.

Links:

Trui van Nina by Bel&Bo, 34,99 euro, online en in de winkels te koop

Kleed van Nina by Bel&Bo, 49,99 euro, online en in de winkels te koop

Rechts:

Trui van Nina by Bel&Bo, 34,99 euro, online en in de winkels te koop

Knuffel mood

Trotseer het weer in stijl met een zachte jas en sjaal met extra hoog knuffelgehalte.

Jas van Nina by Bel&Bo, 79,99 euro, online en in de winkels te koop

Sjaal van Nina by Bel&Bo, 14,99 euro, online en in de winkels te koop

Comfy mood

Een boodschappenronde, gezinsuitstap of werkdag: met deze comfortabele look zit je altijd goed.

Trui van Nina by Bel&Bo, 34,99 euro, online en in de winkels te koop

Broek van Nina by Bel&Bo, 34,99 euro, online en in de winkels te koop

Sofa mood

Prima om mee op de zetel te hangen of voor het zondags ontbijt in je favoriete koffiebar.

Rolkraagtrui van Nina by Bel&Bo, 18,99 euro, online en in de winkels te koop

Jurk van Nina by Bel&Bo, 49,99 euro, online en in de winkels te koop

Alles-in-één mood

Soms voel je je stoer en girly tegelijk. Met deze elegante rok en knuffeljas worden de mogelijkheden van de dag even veelzijdig als jij.

Rok van Nina by Bel&Bo, 39,99 euro, online en in de winkels te koop

Jas van Nina by Bel&Bo, 79,99 euro, online en in de winkels te koop

Happy mood

Een (Zoom-)presentatie of eerste kennismaking met de schoonouders: met deze happy preppy look vrolijk jij elke ruimte op.

Blouse van Nina by Bel&Bo, 34,99 euro, online en in de winkels te koop

Cardigan van Nina by Bel&Bo, 34,99 euro, online en in de winkels te koop

Rok van Nina by Bel&Bo, 39,99 euro, online en in de winkels te koop

Klaar om jouw modemood samen te stellen? Ontdek de Nina-collectie bij een Bel&Bo-winkel in je buurt of op bel-bo.be/nina.