Monki opent volgende week de deuren in Gent TVM

18 mei 2018

12u22 0 Style In november opende Monki, een Zweedse modeketen die deel uitmaakt van de H&M-groep, een eerste fysieke winkel in ons land in Antwerpen. Volgende week vrijdag breidt het zijn aanwezigheid uit met een nieuwe conceptstore in Gent. Pal in de belangrijkste Gentse winkelstraat: de Veldstraat.

“We zetten met plezier de volgende stap in ons Belgisch verhaal”, zegt Lea Rytz Goldman, Managing Director bij Monki. “Onze winkel in Antwerpen werd ongelooflijk goed onthaald en ook online is de vraag groot. Daarom willen we de volledige Monki ervaring uitbreiden naar onze klanten in Gent”.

De stijl van Monki valt nog best te omschrijven als een mix tussen Scandinavisch cool en Aziatische streetstyle. Denk veel kleuren, drukke prints, erg trendy en vooral betaalbaar. Monki is vooral populair bij jongere meisjes, al is het aanbod breed genoeg om ook vrouwen op leeftijd te kunnen bekoren.

De eerste 100 shoppers krijgen volgende week vrijdag, 25 mei, 40% korting op het hele aanbod. Daarnaast is er tijdens de hele dag ook 20% korting voor de andere klanten.