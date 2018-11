Monki komt begin 2019 naar Brussel TVM

19 november 2018

15u23 0 Style Begin 2019 breidt het Scandinavische modemerk Monki zijn aanwezigheid in België uit met een nieuwe winkel in Brussel. Die zal 340 m2 groot zijn, verspreid over twee verdiepingen en gelegen op de Louizalaan. Monki heeft al een winkel in Antwerpen en Gent.

“We zijn razend enthousiast over onze nieuwe winkel in Brussel, die tegelijk onze derde winkel in België is”, zegt Jennie Dahlin Hansson, Managing Director bij Monki. “We kijken er erg naar uit om te zien hoe modeliefhebbers de Monki-stijl zullen omarmen!”

Monki maakt deel uit van de H&M-groep, waar onder andere ook COS, Weekday en & Other Stories toe behoren, maar richt zich specifiek tot meisjes en jonge vrouwen. De kleren zijn altijd kleurrijk en bevatten veel prints en de prijzen liggen laag. Hun inspiratie halen ze naar eigen zeggen vooral uit het Scandinavisch cool en Aziatische streetstyle. Het merk werd in 2006 opgericht en heeft 115 winkels wereldwijd.