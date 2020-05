Mondmaskers worden modeaccessoires: zo maak je er zelf een

Style Mondmaskers zullen vanaf maandag deel uitmaken van onze dagelijkse realiteit. In dat ‘nieuwe normaal’ wordt ook dit accessoire een manier om je persoonlijkheid te tonen. Protectie, pantser én pronkspul. Lees ook hoe je in tien simpele stappen zelf een mondmasker maakt.

“Noem het paranoia, paniek of propaganda. Ik ga slapen met dit ding op mijn hoofd”, liet Gywneth Paltrow weten via een selfie op haar Instagram-account. De Amerikaanse actrice en onderneemster zit op een vlucht naar Parijs en draagt een reuzegroot zwart masker van het merk Airinum (99 dollar). Het zwarte zijden oogmasker (Goop, 50 dollar) erbovenop zorgt voor een uitstraling van: ‘Als dit niet werkt, weet ik het niet.’

Grappend vult ze aan: “Ik heb al een keer in deze film gespeeld”, verwijzend naar ‘Contagion’ uit 2011. Daarin is zij het eerste slachtoffer van een virus dat zich razendsnel verspreidt via speekseldrupjes en aanraking van besmette oppervlaktes. Klinkt bekend? In de film redden een heleboel goed uitziende dokters – Marion Cotillard, Laurence Fishburne, Kate Winslet, Jennifer Ehle – de wereld. Waar zijn die als je ze nodig hebt?

Uiteindelijk krijgt het mondmasker nu ook de status die het in Azië al langer heeft: een teken van medische bewustwording, een vast onderdeel van de garderobe, een vorm van beleefdheid: ik houd mijn virus of bacterie bij, houd jij je beestenboel ook voor jezelf

Ook andere beroemdheden als Kate Hudson, Kim Kardashian en model Bella Hadid maakten selfies met een masker, Ariana Grande lanceerde haar eigen lijn. Ze kregen meteen bakken kritiek over zich heen, met dezelfde argumenten als die wij hier horen: een masker geeft een vals gevoel van veiligheid, het is vooral nuttig om anderen te beschermen maar beschermt jou niet. Maskermania zorgt er alleen maar voor dat het tekort bij het zorgpersoneel nog groter wordt...

Maar over één ding kunnen we zeker zijn: als het dagelijkse leven aanstaande maandag weer op gang komt, zullen we allemaal de straat opgaan met een masker. Om collega’s, volle treinen, bussen en wachtrijen te trotseren; en uiteindelijk omdat we het zo gewend zijn.

Icoon van de crisis

Meer dan de handgel of ontsmettende doekjes wordt het masker hét icoon van deze verschrikkelijke crisis. Symbool van de angst voor een onzichtbare vijand, terwijl het tevoren gekoppeld werd aan rebellie en protest; aan betogers die brandbommen gooien naar de politie en niet herkend willen worden. Uiteindelijk krijgt het nu ook de status die het in Azië al langer heeft: een teken van medische bewustwording, een vast onderdeel van de garderobe, een vorm van beleefdheid: ik houd mijn virus of bacterie bij, houd jij je beestenboel ook voor jezelf.

In Aziatische landen is het masker al veel langer ingeburgerd en een doodgewoon zicht op straat. Niks aanstelleritis, geen komedie: gewoon doen. De Oosterse opvattingen over gezondheid hebben zeker geholpen na de doorbraak. In Azië staat de ademhaling centraal, dus in tijden van twijfel je neus en mond bedekken, lijkt een goede aanpak. Net zoals de zonnebril is het masker er geëvolueerd tot een soort van pantser, een muurtje tegen opdringerige blikken. ‘Ik wil niet praten’, signaleert het dragen van een masker in een volle metro. Combineer het met een koptelefoon en het totaalbeeld zegt: ‘Laat mij met rust’.

Van een extra laagje dat beschermt, evolueerde het masker intussen naar een modeaccessoire. ‘Safety chic’ noemen Aziaten de brede keuze aan maskers met Hello Kitty-motief, swarovski-kristallen of doodskopjes. Merken als Bape (The Bathing Ape) en Off-White brengen al jaren mondmaskers op de markt op het continent en zijn erg populair. Het is een accessoire als een ander, een extra mogelijkheid om geld te verdienen. Voor de eerste keer sinds begin maart slaan die merken ook aan in het Westen. In 2017 verkocht Off-White welgeteld drie maskers buiten Azië. Nu is hun website een verzameling van ‘uitverkocht’-meldingen.

Er zijn niet alleen modes in de modellen, ook met de manier van dragen wordt geëxperimenteerd. Toen een Koreaanse popgroep optrad met het masker afgezakt tot op de kin, deden alle fans dat ook. Beschermingseffect zero, trendfactor honderd.

De Chinese ontwerper Zhijun Wang maakt mondmaskers

van sneakers die hij uit elkaar haalt en reconstrueert tot iets wat op het gezicht past



Smog couture

Profetisch is een groot woord, maar ontwerpers zijn meestal erg vooruitziend. Mondmaskers zijn dan ook geen nieuwigheid op de catwalk. Zo bracht de Chinese ontwerper Yin Peng in 2013 al een collectie op de markt die hij ‘smog couture’ noemde. Vrijetijdskleding met bijpassende maskers. Het zag er een tikje Darth Vader uit, maar hij kan ze meteen weer bovenhalen. En ook Zhijun Wang heeft zijn reputatie als ontwerper opgebouwd met mondmaskers. Meestal maakt hij ze van sneakers die hij volledig uit elkaar haalt en reconstrueert tot iets wat op het gezicht past. Zijn recente creatie met een Ikea-shoppingtas (te vinden tussen de fotovoorbeelden op pagina 1, red.) werd een grote hit in Zweden. Een van zijn sneakermaskers werd verkocht voor meer dan 5.000 dollar op Ebay. De man heeft duidelijk zijn niche gevonden.

Ook Marine Serre, de jonge Franse ontwerpster die in Brussel studeerde, zag mondmaskers altijd al als een interessant accessoire. Ze begon ze jaren geleden te dragen omdat ze graag fietst en last had van de Parijse vervuiling. In haar jongste collectie waren ze alomtegenwoordig, en in samenwerking met de Zweedse firma Airinum — die van Gwyneth Paltrow — mocht ze een reeks commercialiseren. Prijzen gaan van 65 tot 650 dollar, maar je krijgt er een ingebouwde luchtfilter bij. “Vroeger werden mensen een beetje ongemakkelijk bij het zien van zo’n masker, nu zijn ze er enthousiast over”, aldus Serre. Airinum lanceerde de limited edition-collectie midden maart en intussen is zo goed als alles uitverkocht.

Chanel-sjaals, Prada-schoenzakken of Louis Vuitton-verpakkingen worden kunstig gerecycleerd tot elegante mondmaskers

Doe-het-zelvers

Natan, Xandres, Burberry, Chanel, Louis Vuitton, Dior... Tal van modemerken leveren vandaag maskers, schorten en overalls aan de zorgsector, maar het kon natuurlijk niet uitblijven dat fashionista’s zélf aan het knutselen gingen. Chanel-sjaals, Prada-schoenzakken of Louis Vuitton-verpakkingen worden kunstig gerecycleerd tot elegante mondmaskers. Ontwerper Abzal Issabekov van Louis Vuitton menswear toonde op Instagram zijn zelfgeknutselde Céline-exemplaar. Chanel-fans verschenen in Parijs met lapjes versierd met de typische C’s of de camelia’s. Influencers droegen maskers die wemelden van de logo’s maar nergens te koop waren.

Dé ultieme trendsetter bleek echter de Amerikaanse zangeres Billie Eilish. Zij trad eind juni 2019 al op in Glastonbury met een mondmasker, lang voor de coronacrisis, en verscheen op de Grammy’s met een Gucci-exemplaar dat speciaal voor haar werd gemaakt. Haar bezorgdheid was in eerste instantie niet het virus, maar ze wou het statement maken dat geen enkele centimeter van haar lichaam publiek domein was en zij zelf besliste hoeveel ze van zichzelf wou blootgeven. Het masker als feministisch standpunt: in your face, virus!

• De vzw ‘Creatives tegen corona’ ondersteunt de zorgverleners door maskers, overalls en schorten te maken. Op hun website kan je de patronen downloaden of een pakket bestellen om zelf aan de slag te gaan. creativestegencorona.be

• COSH (conscious shopping) wijst je de weg naar duurzaam, ethisch en eerlijk shoppen, en levert diezelfde dienstverlening voor mondmaskers. https://cosh.eco/nl/blog/mondmaskers

ZELF EEN MONDMASKER NAAIEN IN 10 STAPPEN

Wat heb je nodig?

Stoffen

• Voor de buitenkant (van de maat Small): een stuk stof van minstens 18 cm breed bij 19,2 cm hoog. Die stof moet licht zijn, goed ademen en mag geen vocht absorberen. Gebruik dus bij voorkeur katoen.

• Voor de binnenkant (van de maat Small): een stuk stof van 18 cm breed bij 17,4 cm hoog. Ook die stof moet licht zijn, goed ademen en mag geen vocht absorberen. Gebruik dus bij voorkeur katoen. Zorg dat beide stukken stof een duidelijk verschillende kleur hebben zodat je altijd zeker bent dat je dezelfde kant naar buiten/binnen draagt. Vermijd stoffen die heel erg rekken omdat het masker dan minder goed zijn vorm zal houden. Stoffen met veel rek zijn ook moeilijker te verwerken onder de naaimachine. Was de stof eventueel vooraf zodat je masker niet te veel krimpt bij zijn eerste (hete) sterilisatie.

Linten

Vier linten van 40 tot 50 cm lang. De linten moeten lang genoeg zijn, zodat je het masker vlot kan knopen en losmaken. Het afnemen van het masker kan dan gebeuren met de handen op een veilige afstand van het hoofd.

Filter

De mondmaskers bieden ook zonder filter voldoende bescherming. De enveloppe voor de filter wordt voorzien voor professionele hulpverleners, zodat het masker nog versterkt kan worden.

Ziplockzakje

Mondmaskers klaar? Ontsmetten maar! Was je mondmasker/stoffen op 60°. Was je handen en steek de mondmaskers in afgesloten verpakking (ziplockzakje of papieren envelop). Zorg ervoor dat ze helemaal droog en proper zijn, om schimmelvorming te vermijden.

Hoe maak je het?

Was je handen met water en zeep voor je begint en draag bij het maken zelf een mondmasker.

1. Meten en knippen

Meet de afstand tussen je kin en neusbrug:

• Minder dan 112 mm: maat Kind

• Van 112 mm tot 125 mm: maat Small

• Meer dan 125 mm: maat Large

Wij maken de Small. De afmetingen voor Large en Kind vind je onder aan deze tekst.

Knip de twee stoffen volgens de afmetingen van het patroon van jouw maat. De rode stof is voor de binnenkant, de blauwe voor de buitenkant. Markeer met een knipje (max. 2 mm) in de rand van de stof de lijntjes voor de plooien. Zo zie je zonder meten waar je kunt vouwen.

2. Zoompje plooien

Leg de twee stoffen met de mooie kant naar beneden op de strijkplank. Plooi zowel van de buitenstof (blauw) als de binnenstof (rood) een zoom van 0,5 cm om naar binnen en strijk die plat.

3. Zoompje stikken

Stik de twee platgestreken zoompjes vast. Gebruik een rechte steek van 3 mm. Een standaardnaald en synthetische draad zijn oké.

4. Stoffen aan elkaar naaien

Leg binnen- en buitenstof met de mooie kanten op elkaar. De zoompjes liggen onderaan. Naai aan de zijde recht tegenover de zoompjes de stoffen op elkaar op 0,5 cm van de rand.

5. Plooien maken

Leg je aan elkaar genaaide binnen- (rood) en buitenstof (blauw) met de mooie kant naar boven op je strijkplank. Begin met het onderste stofje. Plooi je eerste plooi op 1,8 cm onder de middennaad naar onderen en doe op dezelfde manier plooi 2 en 3. Gebruik je aangebrachte knipjes: het bovenste merkje plooi je naar het tweede merkje, het derde merkje plooi je naar het vierde, en het vijfde merkje naar het zesde. Strijk de plooien plat.

Maak nu de plooien in de buitenstof (blauw), maar vouw nu de plooien naar boven. Strijk ook die plooien goed plat. Stik de plooien eventueel vast door een stiksel met een rechte steek langs de rand te geven. Dit moet niet, maar kan gemakkelijker zijn om achteraf de lagen op elkaar te stikken.

6. Lintjes plaatsen

Plaats je twee bovenste linten links en rechts net onder de middennaad. Indien nodig speld je deze vast.

Plaats je twee onderste linten 1 cm boven de onderkant van het onderste stofje. Indien nodig speld je deze vast.

Plooi nu je bovenste stof naar beneden en leg deze op de onderste stof. De verkeerde kant ligt langs buiten. Je kan dit gemakkelijk checken aan de zoompjes.

7. Omslag

Je merkt dat je bovenste stof langer is dan je onderste. Plooi dit verschil naar binnen en strijk over heel het geheel.

8. Mondmasker aan elkaar naaien

Naai je linker- en rechterkant met lintjes tussen vast met een rechte steek. Zorg ervoor dat de lintjes nergens in de naad worden vastgenaaid behalve in de hoeken. Als je bang bent dat de lagen verschuiven, kun je ze op elkaar vastspelden. Ga rondom (met uitzondering van de open kant) met een zigzagsteek of overlock (als je rafelen wil tegengaan).

9. Keren en afwerken

Draai het masker binnenstebuiten langs de open kant (waar de zoom en omslag zitten). Vul het masker nu eventueel nog met een filter

10. Steriliseren en opbergen

Steriliseer het masker door het op 60°C te wassen. Zolang het water 60° of meer is, zijn de mondmaskers voldoende ontsmet, dus koken in een pot water, met detergent (zeep of waspoeder) is een goede oplossing. Of in de wasmachine. Een wasnetje is aan te raden zodat er niet te veel linten in elkaar verward raken. Droog de maskers op een ontsmet wasrek. Was je handen met water en zeep. Strijk ze op een hete temperatuur en berg ze — als ze volledig droog en afgekoeld zijn — veilig op in een papieren enveloppe of ziplockzakje. Berg het daarna steriel op wanneer je het niet onmiddellijk gebruikt.

