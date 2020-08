Mondmaskers verplicht op school vanaf 12 jaar: tips om je tiener te overtuigen er eentje te dragen (+ de mooiste exemplaren)

Nele Annemans

20 augustus 2020

13u03 1 Style Vanaf 1 september moeten kinderen van 12 jaar en ouder verplicht een mondmasker dragen op school. En dat zal voor heel wat tieners wennen zijn. Wij delen alvast enkele tips zodat ze niet zonder mondkapje de deur uitgaan en selecteerden onze favorieten!

De ‘back to school’-outfit van je kroost ziet er dit jaar wellicht een tikkeltje anders uit. Een paar leuke sneakers, een hippe boekentas en een opvallende pennenzak worden op de middelbare school vanaf 1 september vergezeld met een handgel én een mondmasker. Maar wie enkele pubers in huis heeft, weet dat die nog al eens tegendraads kunnen doen en dus ook misschien niet meteen staan te springen om hun mondkapje te dragen. Deze tips kunnen dan helpen:

Leg uit waarom het zo belangrijk is een mondmasker te dragen

Kinderen willen vaak het ‘waarom’ weten van dingen en bij het dragen van een mondmasker is dat niet anders. Leg op een zeer eenvoudige manier uit waarom ze nodig zijn. Het virus wordt overgedragen van persoon tot persoon via kleine ademhalingsdruppeltjes, wat betekent dat praten, schreeuwen, hoesten en niezen een groot risico vormen. Het masker zorgt voor een soort van barrière zodat die druppeltjes niet bij iemand anders terechtkomen. Je hoeft je kind dus niet bang te maken, maar het is wel belangrijk om uit te leggen dat ze een mondmasker moeten dragen om anderen te beschermen.

Behandel een mondmasker zoals andere kledingstukken

Het klinkt een beetje gek, maar bekijk een mondmasker op dezelfde manier als bijvoorbeeld een broek of trui. Welk type is comfortabel voor jouw kind? Wil je puber liever een stoffen of een herbruikbaar masker dragen? Welk sluit het beste aan? Laat hen er verschillende proberen zodat je de perfecte stof en pasvorm vindt.

Laat hen zelf een mondmasker uitkiezen

Wil je zeker zijn dat je kinderen hun masker ook op school dragen? Laat hen er dan zelf eentje uitzoeken dat ze ongelooflijk stoer of net heel stylish vinden. Succes gegarandeerd! Wij selecteerden alvast enkele van onze favorieten van het moment.

