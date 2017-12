Moet je iets kopen voor iemand die je niet goed kent? Met deze geschenken zit je altijd goed Timon Van Mechelen

11u02 2 Style Oh jee, daar is de tijd van Secret Santa weer. Ben jij ook al weken aan het broeden over wat je voor de receptioniste op het werk of die ene vriend zonder noemenswaardige interesses moet kopen? Met onze tips ben je dit jaar helemaal voorbereid.

Drank

Bijster origineel is een fles drank geven natuurlijk niet. Maar tenslotte drinkt (bijna) iedereen al eens graag een glaasje, dus je kunt er weinig mis mee doen. En je kunt er ook makkelijk mee onder het afgesproken budget blijven. Kies wel voor een fles die er mooi en/of feestelijk uitziet. De eerste beste fles wijn uit de supermarkt is net iets té droog.

Johnnie Walker Gold Label whisky, vanaf € 43, o.a. te koop in de supermarkt.

Lipstick-set van Piper-Heidsieck, € 45, verkrijgbaar in de betere drankwinkel.

Fernet Branca likeur, € 20,99, o.a. verkrijgbaar in de supermarkt

Een geurkaars

Man of vrouw, iedereen komt graag thuis in een huis dat lekker ruikt. Als je voor een stijlvol exemplaar kiest, staat het ook nog eens mooi op de salontafel. Geurkaarsen hoeven niet peperduur zijn, maar onder de 10 euro ga je toch beter niet. Tenzij je je Secret Santa een migraine aanval toewenst natuurlijk.

& Other Stories, € 30, online en in de winkels te koop.

Rituals, € 29,50, online en in de winkels te koop.

Diptyque, € 25, o.a. te koop bij Fin du Jour.

Echte goede chocolade

Natuurlijk geef je geen reep supermarktchocolade cadeau, maar met échte goede chocolade kun je wel indruk maken. Je zult er misschien geen enorme doos van kunnen betalen, maar zelfs met een klein zakje van een topchocolatier doe je iedere Secret Santa vast een groot plezier.

Pierre Marcolini, € 7, online en in de winkels te koop.

Pralines Dominique Persoone, te koop bij The Chocolate Line.

Een abonnement

Een cadeaubon is nogal onpersoonlijk en vooral een beetje sullig als je bijvoorbeeld maar 25 euro te spenderen hebt. Maar waarom geef je geen abonnement cadeau? Bij de meeste magazines en kranten kun je bijvoorbeeld een (goedkoop) proefabonnement wegschenken voor een paar maanden, en dat is toch meteen een pak origineler en persoonlijker dan de zoveelste boekenbon.

De Leesbox van de Persgroep, € 24,95, hier te bestellen.

Cadeaubon Netflix, vanaf € 15, o.a. te koop in de supermarkt.

Cadeaubon HelloFresh, € 39, hier te bestellen.

Cosmetica

Nog zo’n cliché denk je vast, maar een kleine rondvraag in onze omgeving leert ons dat veel mensen toch écht graag cosmetica ontvangen. Geen parfum (tenzij je de geur kent), lippenstift of andere make-up, maar wel functionele producten zoals een goede handcrème, een lekker geurende douchegel of een lippenbalsem die er tof uitziet. Komt altijd van pas, en hoeft zeker niet (te) duur zijn.

Handcrème l'Occitane, vanaf € 8, online en in de winkels te koop.

Bodylotion The Body Shop, € 16, in de winkels te koop.

Lippenbalsem Kiehl's, € 8,50, online en in de winkels te koop.