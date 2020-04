Moeders mooiste: “Niets mis met een kind dat enthousiast in de make-upproducten vliegt”

In tijden van verveling is de weg naar mama’s toilettas snel gevonden. Experimenteren met make-up hoort er voor prille pubers gewoon bij. Kan dat kwaad? En waar moet je als ouder op letten? Enkele experts - waaronder Vlaanderens bekendste visagiste Angelique Vandewinkel - geven uitleg.

Eerlijk is eerlijk, in de zoektocht naar alternatieve vrijetijdsbestedingen is de aantrekkingskracht van huiswerk minimaal. Zelfs TikTok of de zoveelste aflevering van ‘Euphoria’ of ‘Atypical’ gaat na een tijdje vervelen. Dan maar de oude vertrouwde hobby’s. Een spannend boek. Gezelschapsspelen. Kleuren. Maar wie gaat er nog aan de slag met potloden of stiften als het leukste kleurgerief eigenlijk in de badkamer ligt? Wees dus niet verbaasd als die lipstick en oogschaduw in je toilettas plots een stuk sneller slinken en dochterlief ineens in al haar glorie aan het avondmaal zit. Of dat kwaad kan?

Allesbehalve, vindt klinisch psychologe Chloé De Bie. Zeker in de huidige tijden is er niets mis mee dat kinderen en tieners met make-up spelen. “Kinderen doen nu eenmaal graag wat volwassenen doen. Dat hoort bij het experimenteren. Zeker in het geval van make-up is er een grote aantrekkingskracht: mama draagt het, net als hun tieneridolen op televisie en in de magazines. Bovendien is het iets wat ze kennen van bij toneeltjes en carnaval.”

“Kortom: make-up heeft een positieve connotatie, waardoor het helemáál leuk is om ermee bezig te zijn. Daarbij is het niet meer dan normaal dat jonge meisjes interesse tonen in make-up. Net zoals mode is het een soort van overgangsritueel. Naarmate de puberteit dichterbij komt, gaan ze zich anders gedragen. En daar hoort make-up nu eenmaal bij. Die beautycase wordt een symbool voor ‘ik ben volwassen’. Ook al denken wij daar heel anders over.” (lacht)

Gevoelig velletje

Al moeten we wel een beetje opletten als we niet willen dat dochterlief de volgende dag met twee vuurrode kaakjes beneden staat, waarschuwt dermatoloog Ingrid van Riet. Want de huid van kinderen en jongeren is veel gevoeliger dan de onze. Door hormonale veranderingen, maar vooral omdat hun huidbarrière minder sterk is. Hoe ouder, hoe dikker de opperhuid en hoe beter de bescherming. “Neem nu baby’s: bij hen is de dermis, het levende deel van de huid, heel dik, en de opperhuid, het geheel van dode delen en huidvelletjes, heel fijn. Daardoor reflecteert hun huid zo mooi en ziet die er zo prachtig egaal uit. Hoe ouder je wordt, hoe dunner en slapper de dermis, en hoe dikker de beschermingslaag. De huid begint als het ware te verweren: ze oogt doffer en minder glad, maar heeft wel een veel betere bescherming.”

“Het omgekeerde geldt ook: hoe jonger, hoe fijner die beschermingslaag. Bij jongeren kunnen stoffen dus veel sneller bij het levende deel van de huid, en kunnen ze zo tot irritatie leiden.” Milde producten zijn dus een must, liefst hypo-allergeen en olievrij. En onthou verder: niets mis met een dochter die uit verveling enthousiast in de make-upproducten vliegt. Meer nog: je kan er zelfs een moeder-dochtermoment van maken.

Hoog tijd om jouw tips en tricks met je dochter te delen. Laat je creativiteit de vrije loop, want alles kan en alles mag. Als je het er na het spelen maar allemaal weer afhaalt met een zachte reiniger.

Tips van dermatoloog Ingrid Van Riet

• Gebruik olievrije producten. De tienerhuid is gevoelig voor hormonale veranderingen en bij momenten kan de talgproductie echt in overdrive gaan. Bepaalde oliën dekken de huid te veel af, waardoor overtollig talg niet meer afgevoerd kan worden en er ontstekingen – en dus puistjes – kunnen ontstaan. Vaak staat het op de verpakking aangegeven, maar kijk ook de ingrediëntenlijst na. Is het eerste ingrediënt aqua/water? Dan zit je goed. Staat er een olie (jojoba, amandel ...) bovenaan? Dan kan je beter verder zoeken. Zinkoxide is dan weer wel een goed ingrediënt: dat heeft antibacteriële eigenschappen en is ontstekingswerend, én het is dekkend genoeg om eventuele puistjes wat te verdoezelen.

• Deze ingrediënten staan op de zwarte lijst: bewaarmiddelen zoals ftalaten en petroleumderivaten. Dat zijn potentiële hormoonverstoorders en kan je dus beter niet gebruiken. Let op met glitterproducten: die bevatten soms nikkel en daar zijn heel wat mensen allergisch voor. Ook talk – een bestanddeel dat je vaak terugvindt in poeders en goedkope make-up – kan je het best vermijden, omdat het de poriën kan verstoppen.

• Hypo-allergene producten uit de apotheek zijn veilig voor de gevoeligste huidjes. Check de lengte van de ingrediëntenlijst: hoe minder stoffen er in een product zitten, hoe minder kans op een reactie of irritatie.

• Begin op tijd met zonnebescherming. Hamer er al van jongs af aan op dat een zonnefactor belangrijk is om de huid te beschermen. Of dat nu een aparte filter is of verwerkt zit in verzorging of make-up: alle

beetjes helpen.

Tips van visagiste Angelique Vandewinkel

• Koop geen kindermake-up uit de speelgoedwinkel. Die is goedkoop om een reden: de ingrediënten zijn niet van de beste kwaliteit. Beter is het om met overschotjes van je eigen make-up te werken. Ook zijn er tegenwoordig tal van leuke budgetmerken die daarom niet per se inboeten aan kwaliteit.

• Gebruik je penselen? Was ze dan eerst even: bacteriën kunnen zich opstapelen en dat kan uitslag geven. Reinigen doe je bijvoorbeeld met babyshampoo. Spoel de penselen daarna met proper water en laat een nachtje drogen op een handdoek, niet op een warmtebron. Zorg er ook voor dat de haren van de penselen zacht genoeg zijn.

• Welke make-up leg je klaar? Jonge meisjes spelen graag met kleur. Denk: blauwe oogschaduw en violettinten. Pubers in spe – vanaf twaalf – zijn die blauwe en roze fase al voorbij en willen liever cool zijn. Een stoere zwarte eyeliner, mascara en donkere nagellak zijn voor hen veel leuker.

• Kies voor pure producten. Make-up op basis van natuurlijke ingrediënten en mineralen laat de huid beter ademen.

• Jonge meisjes hebben een gevoelig velletje, dus het is belangrijk dat ze zich achteraf demaquilleren. Doe dat niet met een vochtig doekje, dan krijgen ze gegarandeerd uitslag. Reinigen doe je met een zacht product. Breng daarna een verzorgende dagcrème aan. n

Toppers voor tieners

1. Met een oogschaduwpalet dat tal van kleurtjes bevat, kan je alle kanten uit. En het is extra leuk om mee te spelen.

2. Met een crèmeblush krijgen zowel lippen als appelwangetjes een kleurtje. En (nikkelvrije!) glitter is altijd fun.

3. Mascara aanbrengen, is niet eenvoudig. Gebruik een variant met extra dun borsteltje voor minder geknoei. Is eyeliner in het begin te moeilijk om mee te werken? Start dan met een oogpotlood.

4. De juiste tools zijn het halve werk. Zachte kwasten met diervriendelijke haren zijn lief voor de huid, en zorgen dat je make-up er meteen stukken beter uitziet. Of gebruik een sponsje.

5. Reinigen achteraf is een must, net als een milde verzorging. Kies voor hypoallergene producten uit de apotheek.

Hier vind je de leukste YouTube-tutorials om te oefenen

Rosalie

Naast schoolvideo’s met tips over huiswerk, plannen en toetsen laat de zestienjarige Rosalie zien hoe ze haar make-up doet, welke producten ze gebruikt en hoe ze haar huid verzorgt.

Nina Houston

De zestienjarige Nina vlogt over haar leven en geeft regelmatig een inkijkje in haar beautyroutine. En ze filmt regelmatig leuke make-upfilmpjes met haar jongere zusje Fleur.

Jade Anna

Op het kanaal van de vijftienjarige Jade vind je vooral heel veel toffe outfits en shoptips, al toont ze ook graag hoe ze zich opmaakt en wat haar favoriete make-upproducten zijn.

