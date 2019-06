Modewereld neemt afscheid van Karl Lagerfeld met prachtig eerbetoon LDC

21 juni 2019

08u47 22 Style Tijdens de Men’s Fashion Week in Parijs heeft een herdenkingsconcert voor Karl Lagerfeld plaatsgevonden. Het evenement werd georganiseerd door de modehuizen Chanel, Fendi en Karl Lagerfeld, als eerbetoon aan hun wijlen creatief directeur.

Toen op 19 februari dit jaar bekend raakte dat Karl Lagerfeld (85) overleden was, ging de volledige modewereld in rouw. Tal van modehuizen zoals Chanel en Fendi eerden Kaiser Karl de voorbije maanden tijdens hun modeshows, maar nu vond er ook een grote herdenking plaats in Parijs. In het Grand Palais, om precies te zijn. De plek waar de mode-ontwerper zelf een heleboel spectaculaire modeshows op poten zette.

Aan de muren van het Grand Palais hingen gigantische portretten van Lagerfeld. Verschillende van zijn collega’s hadden een boodschap ingesproken op een video, maar ook op het podium namen mensen het woord, zoals model Cara Delevingne, actrices Tilda Swinton en Hellen Mirren. Pharrell Williams zong een nummer en ook de bekende pianist Lang Lang bracht een hommage aan het mode-genie. Er waren zelfs tangodansers én er werden videobeelden en interviews met de designer zelf afgespeeld.

Kortom, de herdenking was een ‘vreugdevolle viering’. En dat is exact wat Lagerfeld wou. Hij had immers een hekel aan begrafenissen. “Ik vind het een vreselijke praktijk”, zei hij daarover. “Ik wil geen begrafenis. Ik ga nog liever dood.”