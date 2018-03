Modeweken in beeld: dit zijn de trends voor winter 2018 Nadine Van Der Linden

10 maart 2018

16u11 0 Style Dinsag is in Parijs een einde gekomen aan de modeweken, die vooruitblikten op het lekkers van de winter van 2018. Niet onverwacht – want mode is nu eenmaal een spiegel van de samenleving – zal de #MeToo-beweging ook invloed hebben op wat we in de komende koude dragen. Tepels op de catwalk of ander wiegend bloot is voor minstens één seizoen voorbij. De ontwerpers, tot en met het doorgaans flamboyante Versace toe, kozen dit keer voor degelijk en deugdelijk, goed ingepakt en zelfs ietwat ingewikkeld. De trends.

De invloeden: feminisme en #MeToo

Nergens werd het zo duidelijk en met zoveel woorden gezegd als in Parijs, bij Dior. Het eerste model betrad de catwalk met een trui waarop “C’est non, non et non” stond, en die zo ruim was dat zelfs de handen verdwenen. Volgens het modehuis werd voor de winter van 2018 de mosterd gehaald bij “de jaren zestig, met de bevrijding van de vrouw en de sociale revolutie van mei ’68”. De slogan -dat neen geen halve ‘ja’ is maar ‘neen’ - is ook een verwijzing naar Weinstein en de MeToo-beweging, aldus Dior.

De invloed van het feminisme en de strijd tegen seksueel misbruik ging overigens nog verder dan slogans: de collecties waren minder sexy dan anders (in het verleden was ook bij wintermode weleens een doorschijnend blousje te ontwaren…). In New York, bij Calvin Klein, werden bijvoorbeeld lange jurken getoond die zelfs geen damesenkel meer bloot lieten, en droegen de modellen dikke handschoenen die zelfs geen glimp van een vrouwenpols meer toonden.

