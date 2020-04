Modeweek in Londen wordt digitaal én genderneutraal Liesbeth De Corte

22 april 2020

12u02 0 Style Dat het coronavirus ook zijn sporen nalaat in de modewereld, is wel duidelijk. Zo zal de eerstvolgende London Fashion Week digitaal doorgaan. Ook wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen de collecties voor vrouwen en mannen.

In een coronavrije wereld zouden fashionista’s en invloedrijke mensen uit de modewereld zich in september verzamelen voor de grote modeweken in New York, Milaan, Parijs en Londen. Maar dezer dagen is het nog koffiedik kijken of deze events kunnen doorgaan. Eén ding is al duidelijk: Londen zal de shows enkel en alleen digitaal uitzenden. Dat heeft de organisatie British Fashion Council (BFC) bekendgemaakt.

De datum wordt ook vervroegd. In plaats van september vindt de modeweek plaats in juni, van 12 tot 14 juni. Dat betekent twee dingen: het modefestijn wordt een tikkeltje ingekort in vergelijking met vorige seizoenen én het valt samen met de modeweek voor de mannencollecties, die altijd georganiseerd wordt op het einde van de lente. De lijnen zullen daarom genderneutraal zijn.

“De huidige pandemie dwingt ons om dringend na te denken over onze samenleving, en hoe we ons leven en onze bedrijven willen opbouwen om er aan de andere kant uit te komen”, reageert CEO Caroline Rush. “We hopen dat deze crisis ook een positieve uitkomst zal hebben, en ons wat meer leert over duurzaamheid, creativiteit en designs die je kunt waarderen, respecteren en koesteren. Door onze modeweek om te vormen tot een platform, passen we in ieder geval al digitale innovaties toe die ons helpen aanpassen aan de huidige omstandigheden.”

Londen is niet de eerste modeweek die met deze oplossing op de proppen komt. Eerder deed Tokyo Fashion Week ook een beroep op het internet om de shows toch door te laten gaan. De defilés en presentaties waren te volgen via livestreams op de website van de organisatie.