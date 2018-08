Modeweek in Helsinki bant als eerste leder Liesbeth De Corte

16 augustus 2018

15u20

Bron: Vogue, Fashion United 2 Style Prijs voor de meest bekende fashion week gaat ie zeker en vast niet krijgen, maar hij gaat wél aan de haal met een belangrijke primeur. De modeweek in Helsinki gaat in de toekomst immers al het dierlijke leder verbieden.

De aanleiding? De dierenorganisatie PETA had een petitie gestuurd met de vraag om leervrij te zijn en nu gaat de fashion week daar blijkbaar op in. Het eerste evenement dat op de planning staat en geen collecties met leder meer zal tonen, vindt plaats in juli 2019.

"Wij willen ons, met de steun van de Noorse Fashion Week Association, actief verzetten tegen dierenmishandeling en de schadelijke impact op het milieu die bij het gebruik van dierlijk leder komt kijken", reageert Evelyn Mora, de oprichtster van de modeweek in Helsinki. “Door leer te verbieden wordt de Helsinki Fashion Week een vooruitstrevende speler in de modewereld”, zegt Elisa Allen, directeur van PETA UK nog.

De Finse fashion week profileert zich dus duidelijk als de meest duurzame binnen het modewereldje. Zo worden er in juli 2019 enkel en alleen duurzame labels getoond en zijn alle gebouwen - die gebruikt zullen worden voor het event - gemaakt met gerecyclede en duurzame materialen.

Bont

Over het algemeen lijkt het wel alsof de modewereld steeds meer aandacht heeft voor dierenleed. Topontwerpers zoals Stella McCartney weigeren al langer om nog dierlijk leder te gebruiken en steeds meer modehuizen besluiten om bont af te zweren. Denk maar aan het Italiaanse luxemerk Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo, Ralph Lauren, Hugo Boss, Armani en Vivienne Westwood. Ook ketens als H&M en Zara of webshops als The Outnet en Net-à-Porter dragen hun steentje bij door geen kledij met dierenpels meer te verkopen.

@airvei @helsinkifashionweekofficial Een foto die is geplaatst door null (@helsinkifashionweekofficial) op 31 jul 2018 om 11:56 CEST