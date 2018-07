Modeshow van Sports Illustrated promoot borstvoeding in het openbaar Liesbeth De Corte

17 juli 2018

10u51 6 Style Mara Martin is één van de 16 modellen die op de catwalk paradeerde voor de Sports Illustrated's Miami Swim Week fashion show. Met haar gouden bikini zag ze er fenomenaal uit. Maar wat haar echt tot de ster van de show maakte, is dat ze ondertussen borstvoeding gaf aan haar 5 maanden oude baby.

Eerlijk is eerlijk: als ik doorgaans een model zie passeren dat quasi onmiddellijk na de geboorte van haar uk er weer uitziet om door een ringetje te halen, rol ik eens goed met mijn ogen. Van een realistisch schoonheidsideaal gesproken. Maar Mara Martin vormt de knappe uitzondering op de regel.

Amper 5 maanden na de bevalling trotseerde ze de catwalk in een bikini mét haar baby Aria, terwijl ze nota bene borstvoeding gaf. Respect! Voor de bezorgde moeders onder ons: Aria kreeg voor de gelegenheid een blauwe hoofdtelefoon zodat ze geen last zou hebben van de luide muziek en het gejoel van het publiek.

A moment we’ll never forget! @_maramartin_ walked the #SISwim x @paraisofashionfair runway show while breastfeeding her daughter. Click the link in bio or swipe up in our story to learn more. Een foto die is geplaatst door null (@si_swimsuit) op 17 jul 2018 om 02:31 CEST

Wij zijn duidelijk niet de enigen die enthousiast reageren. Vooral op sociale media zijn de reacties overwegend positief. "Wauw, deze show helpt mensen beseffen dat borstvoeding normaal en zelfs ab-so-luut essentieel is voor het menselijke leven", "Dit is zo inspirerend!" of "Goed gedaan, eindelijk iemand die het de moeite waard vindt om moeders die borstvoeding geven te representeren. Jullie zullen waarschijnlijk heel wat commentaar krijgen, maar ik hoop dat jullie beseffen hoe krachtig en geweldig jullie zijn!", wordt er onder meer geschreven.

Nog andere mensen hebben alleen maar lof voor Sports Illustrated, het Amerikaanse sporttijdschrift dat elk jaar een badpakkenspecial organiseert. "Jullie tonen dat vrouwen in alle maten en vormen mooi zijn", klinkt het. SI stuurde immers niet alleen een kersverse moeder de catwalk op, maar ook Brenna Huckaby, een bekende snowboardster die enkele jaren geleden haar been moest laten amputeren. Zij kregen het gezelschap van een reeks andere strakke gespierde én welgevormde dames. De booschap van het toonaangevende tijdschrift komt dus luid en duidelijk over: alle vrouwen met verschillende lichaamstypes zijn mooi.