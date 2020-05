Modeplatform Avail lanceert nu ook een app Margo Verhasselt

31 mei 2020

09u38 0 Style ‘Shop niet altijd bij de grote online spelers, maar steun ook de kleinere designers’, zo luidt het credo van deze nieuwe tijden. Maar waar vind je die op het grote wereldwijde web? Social shoppingplatform Avail toont je met haar nieuwe app waar je de stijl-mosterd online kan halen.

Het internet wemelt van de leuke opkomende modemerken, wat het als consument lastig maakt om de bomen door het bos te zien. Daarom lanceerde Noëmie Haverhals in 2019 het online platform Avail waarmee ze een oplossing wil bieden door opkomende merken en curatoren met elkaar te verbinden. Nu is het tijd voor de volgende stap: de lancering van de Avail-app. Met de nieuwe app wil ze de consument inspireren om te kiezen voor merken met dezelfde normen en waarden als hen. Zo wil ze mensen aanmoedigen om af te stappen van de gebaande seizoenspaden, hun eigen unieke stijl te ontwikkelen en na te denken over de impact van hun aankoop op de wereld.

Wat Avail anders maakt dan de vele andere webshops op de markt is dat het klanten en opkomende merken dichter bij elkaar brengt door microwinkels die door curatoren worden samengesteld. Met andere woorden maken inspirerende mensen een selectie van hun favoriete kledingstukken op de site, plaatsen die in hun eigen microstore, waardoor jij als consument niet meer een hele webshop moet afspeuren naar leuke items.

Het gaat onder andere over de Belgische merken NONA en NO/AN, het Nederlandse merk The Five, de Britse merken Essen, House of Sunny, Paper London, Georgia Hardinge, De La Vali en de Spaanse merken Studio Fantastique en Berta Cabestany. Omdat het platform haar pijlen niet alleen op ons landje richt, is er ook een team dat vanuit Londen op zoek gaat naar merken en curatoren.

Avail biedt vanaf begin juni 2020 meer dan 150 nieuwe merken aan op hun platform. En dat wordt vanaf nu dus ook allemaal verpakt in een handige app.

De Avail-app is beschikbaar via de App Store en Google Play.