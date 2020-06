Modeplatform Avail lanceert app met minishops (en ook jij kan er één openen) Margo Verhasselt

12 juni 2020

14u43 0 Style ‘Shop niet altijd bij de grote online spelers, maar steun ook de kleinere designers’, zo luidt het nieuwe modecredo. Maar waar vind je nu die opkomende merken op het wereldwijde web? Social shoppingplatform Avail lanceert een app met minishops, om jonge ontwerpers voor te stellen aan het brede modepubliek.

Het internet wemelt van de leuke opkomende modemerken, wat het als consument lastig maakt om ze ook te vinden. Daarom lanceerde Noëmie Haverhals in 2019 het online platform Avail waar ze opkomende merken en curatoren met elkaar verbindt. Nu is het tijd voor de volgende stap: de lancering van de Avail-app, om de consument te inspireren met een eigen unieke stijl, en ons tegelijk te doen nadenken over de impact van onze aankopen op de wereld.

Wat Avail anders maakt dan de vele andere webshops, is dat de curatoren microwinkels opzetten om klanten en opkomende merken bij elkaar te brengen. Inspirerende mensen maken op de site een selectie van hun favoriete kledingstukken, plaatsen die in hun eigen microstore, waardoor jij als consument geen hele webshop moet afspeuren naar leuke items.

Word zelf curator

Er werd een gloednieuwe functie ontwikkeld om een ‘set’ te creëren, vergelijk het met een moodboard van je favoriete items waarmee je een outfit samenstelt. Zin om zelf je stijlgevoel te delen en een community te verzamelen rond jouw favoriete merken? Maak dan je eigen curator profile via de app, want iedereen kan curator worden.

Avail biedt vanaf midden juni 2020 meer dan 150 nieuwe merken aan op hun platform. En dat wordt vanaf nu dus ook allemaal verpakt in een handige app.

De Avail-app is beschikbaar via de App Store en Google Play.