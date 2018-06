Modeontwerper Tim Van Steenbergen en Bokrijk openen samen expositie TVM

10 juni 2018

Openluchtmuseum Bokrijk en modeontwerper Tim Van Steenbergen hebben de handen in elkaar geslagen voor een expositie die rond textiel draait. Daarnaast ontwierp de Antwerpse designer ook nieuwe outfits voor het personeel van het museum.

Vorig jaar stond Openluchtmuseum Bokrijk nog in teken van brood, met de bekende kok Kobe Desramault als curator achter het project. Dit jaar ligt de focus op textiel en daar werd ontwerper Tim Van Steenbergen voor aangesproken. Hij vertaalde voor de expo zijn visie op de historische textielcollectie van Bokrijk en stak het personeel in het nieuw. "Zo brengen we het rijkelijke verleden en het heden van dit oude vakmanschap samen in één verhaal, met het eigen personeel in een glansrol," aldus Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme, Cultuur en Erfgoed en voorzitter van vzw Het Domein Bokrijk.

Tim Van Steenbergen studeerde in 2000 met grote onderscheiding af aan de Antwerpse mode-academie. Hij ontwerpt sindsdien onder meer kledij, theaterkostuums, operadecors, brillen en schoenen. Oude naai- en drapeertechnieken, gecombineerd met een voorliefde voor historiek en pure vrouwelijkheid is kenmerkend voor Tim Van Steenbergen.

"Ik dacht voor de expo grondig na over de betekenis van kleding, zowel vroeger als nu. Was kleding in het verleden alleen utilitair of kon het ook een statement zijn? Hoe stellen mensen zich het silhouet van vroeger voor? En klopt dat wel met de realiteit?" legt Van Steenbergen uit. Vanuit zijn research bedacht hij een reeks installaties die op en rond het erf van het Hooghuis uit Tessenderlo opgesteld staan. Binnen die installaties werkt hij met kledingstukken en voorwerpen uit de collectie van Bokrijk. Hij mixt daarbij zowel oude als nieuwe beelden en technieken.

Meer info en tarieven: bokrijk.be.