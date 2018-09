Modeontwerper Raf Simons ontwerpt vierde Pink Ribbon-lintje TVM

11 september 2018

12u17 3 Style De nationale organisatie Pink Ribbon, die borstkanker bestrijdt, heeft vandaag in Zaventem haar campagne afgetrapt met de voorstelling van een nieuw lintje. Opvallend is dat Raf Simons, de Belgische modeontwerper, het roze ding ontworpen heeft dit jaar.

Voor de vierde keer stelt de organisatie van Pink Ribbon een lintje voor waarmee mensen borstkankerpatiënten kunnen steunen. Na Natan-ontwerper Edouard Vermeulen, juwelenontwerpster Christa Reniers en bloemenkunstenares Nele Ost is het dit jaar de beurt aan Raf Simons.

De ontwerper uit Neerpelt is de Chief Creative Officer bij Calvin Klein, heeft zijn eigen gelijknamige mannenmerk en won al verschillende prijzen zoals vorig jaar nog de prestigieuze CFDA womenswear designer of the year award. Hij was er vandaag zelf niet bij in Zaventem omdat hij momenteel in New York de laatste hand legt aan de nieuwe collectie van Calvin Klein. Hij bedrukte het lintje met het woord 'HEROES' waarmee hij hulde brengt aan alle vrouwen die vechten tegen borstkanker, aan hun naasten en iedereen die hen met raad en daad bijstaat in de strijd.

Het vierde lintje van Pink Ribbon is vanaf vandaag te koop bij verschillende winkels zoals iU, Standaard Boekhandel en Hunkemöller en wordt aan € 3 verkocht, waarvan € 2 integraal naar Pink Ribbon gaat. Meer info: pink-ribbon.be.