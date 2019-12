Modeontwerper Hedi Slimane wint opnieuw rechtszaak van Saint Laurent en is daardoor miljoenen rijker Nele Annemans

16 december 2019

15u47

Bron: RTL 0 Style Sinds het vertrek van Hedi Slimane bij Saint Laurent, regent het rechtszaken tussen beide partijen. De Franse ontwerper eist immers nog een pak geld van Kering, het moederbedrijf van Saint Laurent en andere luxueuze modemerken als Gucci. En dat geld lijkt hij nu allemaal binnen te rijven.

Toen Hedi Slimane (51) tussen 2012 en 2016 aan de slag als creatief directeur van Saint Laurent verdrievoudigde hij bijna de omzet van het modehuis. Toch gingen beide partijen niet bepaald als vrienden uit elkaar. Zo sleepte de ontwerper Kering al meermaals voor de rechter. En mét succes.

In juni 2016, werd Kering al eens veroordeeld door de Rechtbank van Koophandel om 13 miljoen dollar op te hoesten aan de heer Slimane. Bij zijn vertrek had het bedrijf namelijk een clausule in zijn contract opgeheven waarin stond dat hij in het eerste jaar na zijn ontslag niet bij een ander modehuis mocht starten. Als hij dat niet deed, kreeg hij daarvoor een compensatie van maar liefst 13 miljoen dollar, omgerekend zo’n 11,66 miljoen euro. Maar Kering haalde die clausule dus uit het contract van Slimane waardoor hij een pak geld misliep. De rechtbank in Parijs gaf hem in 2016 al eens gelijk, maar toen ging het luxebedrijf in beroep. Zopas is bekendgemaakt dat eerder deze maand opnieuw in Slimanes voordeel is geoordeeld, en dat Kering ook nog 40.000 euro aan gerechtskosten moet betalen.

Maar dat is niet alles. De ontwerper trok nog eens aan het langste eind bij een andere rechtszaak tegen het bedrijf over een aandeelhoudersovereenkomst die in 2013 door beide partijen ondertekend werd. Toen Hedi Slimane in 2016 opstapte, beëindigde Kering ook meteen die overeenkomst, maar dat was helemaal niet gegrond. De rechtbank oordeelde dan ook in Slimanes voordeel en zei dat de overeenkomst op een verkeerde manier beëindigd en nog niet verstreken is. Kering moet bovendien 50.000 euro aan Slimane betalen voor de gemaakte kosten.

Voor Kering is het de zoveelste financiële klap. De luxegigant moest immers in mei nog 1,25 miljard euro betalen in een zaak over belastingontduiking.

Daarnaast loopt er nog altijd een andere zaak van Slimane tegen Kering. Zo had de ontwerper volgens hem nog 9,3 miljoen euro te goed toen hij opstapte. Op zijn laatste loonbrief stond daarentegen maar 667.000 euro. Het overige geld zou een variabel deel zijn, dat hij de laatste keer dus niet gekregen heeft. Het bedrijf ging in beroep, maar er is nog geen nieuwe uitspraak gedaan. De kans is dus groot dat Kering binnenkort nog eens eens diep in de buidel moet tasten voor de modeontwerper. De geldsommen die Kering moet betalen aan Slimane smaken bovendien extra zuur omdat de ontwerper sinds 2018 als creatief directeur aan de slag ging bij modehuis Celine, dat eigendom is van een van de grootste concurrenten van Kering, moederbedrijf LVMH.