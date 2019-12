Modeontwerper Emanuel Ungaro (86) is overleden Timon Van Mechelen

23 december 2019

09u38 0 Style De Franse couturier Emanuel Ungaro is zaterdag 21 december overleden in Parijs. Dat heeft zijn familie bekend gemaakt. Ungaro ging in de leer bij Cristóbal Balenciaga en startte zijn eigen modehuis in 1965.

Ungaro werd in 1933 geboren in Aix-en-Provence. Hij was de zoon van Italiaanse immigranten die naar het zuiden van Frankrijk vluchtten om te ontsnappen aan het fascistische regime van Mussolini. Toen Ungaro 22 jaar oud was, verhuisde hij naar Parijs waar hij 3 jaar later voor het modehuis van bekende ontwerper Cristóbal Balenciaga begon te ontwerpen.

Daar bleef hij 6 jaar om vervolgens over te stappen naar modemerk Courrèges. 2 seizoenen later, in 1965, richtte hij zijn eigen gelijknamige modemerk op met behulp van textielontwerpster Sonja Knapp. Zijn eerste collectie viel op door het gebruik van zware stoffen afgewerkt met harde en ietwat ruwe randen. Hij hield van geometrische lange jurken, gedragen in combinatie met korte jasjes. Doorheen de jaren verwierf hij steeds meer bekendheid om zijn gebruik van opvallende prints en gedurfde kleurencombinaties en dat kon ook sterren bekoren. Hij mocht onder andere Bianca Jagger, Jackie Kennedy, Catherine Deneuve en Liliane Bettencourt tot zijn klanten rekenen.

In 1977 vertelde hij aan de Amerikaanse krant the Washington Post: “Ik haat saaie kleren”. Ook zei hij “het vreselijk te vinden als vrouwen zich triestig en donker kleden”. Hij won in zijn carrière onder meer de prestigieuze Legion of Honour-prijs voor zijn bijdrage aan de mode-industrie. In 1995 werd zijn bedrijf opgekocht door de Italiaanse modegroep Ferragamo. In 2004 ging hij op pensioen.