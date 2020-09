Modemerken zetten Amerikanen aan tot stemmen: “Vote the assholes out” Roxanne Wellens

25 september 2020

08u02 0 Style Op drie november is het zover: dan wordt er in Amerika een nieuwe president verkozen. Maar in tegenstelling tot bij ons, is stemmen in de U.S.A. niet verplicht. Daarom gebruiken een aantal modemerken en bekende gezichten hun platform om mensen te motiveren toch hun stem te laten horen.

1. Patagonia

Outdoormerk Patagonia verrast zijn klanten met een verborgen boodschap in de etiketten van hun nieuwe collectie: ‘Vote the assholes out’. Daarmee verzet het merk zich openlijk tegen de kandidatuur van president Trump. Patagonia laat weten dat het om meer dan alleen Trump gaat. “We refereren naar politici die de klimaatcrisis ontkennen. Niet omdat ze er onbewust van zijn, maar omdat ze hun zakken vullen met geld van olie- en gasbedrijven”, zegt de woordvoerder van het bedrijf, Tessa Byars.

PATAGONIA’s New Tag! pic.twitter.com/llY71SwsQG Outlander Magazine(@ StreetFashion01) link

2. Michelle Obama’s Vote 4EVER Merch

Nadat haar ‘vote’ ketting viraal ging, kwam Michelle Obama op het idee om een eigen collectie uit te brengen met vote merch. Lady Obama’s non-profit When We All Vote brengt met Vote 4EVER Merch haar eerste kledinglijn uit. Je kan er zowel lifestyle producten, als juwelen en kleding kopen die gemaakt zijn door kleine, onafhankelijke en duurzame merken. De helft van de opbrengsten gaan naar de merken zelf, terwijl de andere helft naar When We All Vote gaat.

3. Levi’s

Het Amerikaanse kledingmerk Levi Strauss doet al langer mee aan het politieke debat, en dit jaar is geen uitzondering. Het jeansmerk maakte een kleine collectie die Amerikanen moet aansporen om te gaan stemmen. Hailey Bieber, model en echtgenote van zanger Justin Bieber, is een van de gezichten van de collectie. Ze hoopt de meer dan 70 miljoen jonge mensen die het land rijk is te inspireren om gebruik te maken van hun stemrecht. Ook de zoon van acteur Will Smith, Jaden Smith, laat zijn stem in de campagne horen.

4. Michael Kors

Michael Kors ontwierp een trui en een T-shirt ter ere van de verkiezingen, met als opschrift ‘Your Voice Matters’ en het simpele ‘Vote’. Kors gelooft dat de mogelijkheid hebben je stem te laten hore een groot privilege is. Hij noemt het dé ultieme manier om ervoor te zorgen dat je stem niet verloren gaat. Daarbij gaan de opbrengsten van de kleding integraal naar het NAACP Legal Defense Fund, een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie.

Susan Alexandra

Bij ons iets minder bekend, maar daarom niet minder waardevol. Susan Alexandra staat vooral bekend om haar handgemaakte sieraden en accessoires. Waaronder nu ook een kleurrijke ‘vote' handtas. Gaan stemmen kan je dus ook in stijl doen. Zoveel is duidelijk.