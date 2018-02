Style

Uiteraard bestaat er niet echt zoiets als een prijs voor de lelijkste schoen van het jaar, maar modemerken lijken er in ieder geval wel hun uiterste best voor te doen. De talloze monstrueuze sneakers die ze uitbrengen, kaderen in de ‘ugly sneaker trend’ waarover we hier al schreven. Fan of niet, hieronder vind je de meest opvallende exemplaren.