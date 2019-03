Modemerken in actie op Internationale Vrouwendag Timon Van Mechelen

08 maart 2019

11u36 0 Style De modewereld is vanouds één van de zeldzame sectoren in de wereld waarin vrouwen het grotendeels voor het zeggen hebben. Geen wonder dus dat talloze merken op Internationale Vrouwendag met acties komen om hen extra in de schijnwerpers te zetten. Een overzicht van de meest empowering initiatieven.

Hunkemöller

Het Nederlandse lingeriemerk Hunkemöller lanceert vandaag een eerste reeks podcasts genaamd ‘Love Letters from Hunkemöller’ als een ode aan alle inspirerende vrouwen. Het bekende Nederlandse plussize model Danielle van Grondelle bijt de spits af met een uitzending waarin ze het onder andere heeft over body positivity. “Wees trots op jezelf, hoe je er ook uitziet,” is haar boodschap. Kunnen we haar alleen maar gelijk in geven.

Je kunt de podcast gratis beluisteren op Spotify en iTunes.

Clio Goldbrenner

Ook in eigen land worden er initiatieven op poten gezet. Zo schenkt de Belgische handtassenontwerpster Clio Goldbrenner vandaag de helft van haar opbrengsten aan Kisany Living Linens. Een merk dat linnengoed met de hand laat maken door Afrikaanse vrouwen om hen zo een menswaardig leven te geven. De winst van de actie zal geïnvesteerd worden in het programma ‘De school van de vrouwen’ die de teamleden van Kisany een aanvullende opleiding aanbiedt om in de toekomst ook makkelijker ander werk te kunnen vinden.

De actie geldt zowel online als in de twee winkels van Clio Goldbrenner in Antwerpen en Gent.

LolaLiza

Nog in België heeft kledingketen LolaLiza 10 iconische vrouwen vereeuwigd op een graffitimuur in het Antwerpse PAKT. Artieste van dienst Montana Engels werkte 4 dagen lang aan het kunstwerk waarop onder andere Marie Curie, de eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaar, presidentsvrouw Jackie Kennedy, schrijfster Virginia Woolf, Grace Kelly, die ging acteren tegen de wil van haar ouders, modeontwerpster Coco Chanel en kunstenares Frida Kahlo te zien zijn.

De muurschildering is permanent en dus vrij te bezoeken. Adres: PAKT, Regine Beerplein 1, 2018 Antwerpen.

Etam

Voor dat andere lingeriemerk Etam is het niet alleen vandaag Vrouwendag, ze trekken het door naar elke 8ste van de maand. Elke maand kiezen ze een ander goed doel uit, waarbij dat deze keer Gynécologie Sans Frontières is. Een NGO die tegen schendingen van de vrouwenrechten in Frankrijk en daarbuiten strijdt. Voor elke beha die een consument koopt op de 8ste, kunnen ze een slip erbij kopen voor € 1. Het restbedrag wordt geschonken aan het uitgekozen goede doel.

Meer info: etam.be.

& Other Stories

De Zweedse keten & Other Stories wil vrouwen vandaag aanmoedigen om los te laten en onbevreesd te zijn door te dansen. Dat doen ze samen met de dansgroep L.A. City Municipal Dance Squad, bekend om hun filosofie die gebaseerd is op durven zonder erom te geven wat anderen denken. Via de hashtag #dancingstories moedigen ze vrouwen samen aan om sociale media te gebruiken om te dansen hoe zij dat willen, of ze nu thuis, op het werk, op school of eender waar zijn. “Gek en maf doen is de beste manier om uit je schulp te kruipen en je er niet meer druk om te maken of anderen je ‘cool’ vinden,” zegt Angela Trimbur van het dansgezelschap.