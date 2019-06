Modemerken blijven voor lingeriecampagnes inzetten op vrouwen in alle vormen, kleuren en maten Timon Van Mechelen

10u22 0 Style De zogeheten lange, slanke Angels van Victoria’s Secret waren ooit dé maatstaf in de wereld van de lingerie maar die tijd lijkt ondertussen voorbij. Labels kiezen alsmaar vaker voor modellen in alle vormen, kleuren en maten. Armen met striemen, billen met cellulitis en vetrandjes zijn geen uitzondering meer en daar komen anno 2019 net veelal positieve reacties op. We maakten een overzicht van een aantal van de nieuwste voorbeelden.

PrimaDonna

“Je goed voelen in je lingerie is je goed voelen in je lichaam”, vinden ze bij het Belgische PrimaDonna. Daarom lanceerden ze recent de ‘Every Woman’-collectie waarbij lingerie die als een tweede huid aanvoelt centraal staat. De setjes komen in 4 verschillende tinten, van een zacht poederroze tot een warm donkerbruin, waardoor ze vrouwen met verschillende huidtinten flatteren. Voor de campagne werden bovendien ook verschillende soorten modellen gebruikt.

H&M

Ook de Zweedse modeketen H&M heeft begrepen dat het belangrijk is om hun kleren niet enkel op magere blanke modellen te tonen. Zowel in hun meest recente zwemcampagne als voor de campagnebeelden van de samenwerking met het Nederlandse lingeriemerk Love Stories trokken ze de kaart van diversiteit.

Figleaves

“Bij Figleaves willen we mooie lingerie aanbieden aan alle vrouwen, wat hun figuur ook is. Ook vollere vrouwen bijvoorbeeld willen trendy kleuren en prints dragen, niet alleen basics in standaard kleuren”, vertelt inkoper van het Britse lingeriemerk Jenni Burt. Met die gedachte in het achterhoofd lanceerden ze onlangs een nieuwe campagne waarin alle soorten modellen te zien zijn.

Savage x Fenty by Rihanna

Ik ben geen Victoria’s Secret-meisje, maar ik voel me altijd mooi en zelfverzekerd in mijn lingerie”, zei Rihanna in de Amerikaanse Vogue bij de voorstelling van haar lingeriecollectie Savage x Fenty. Geen wonder dus dat de popster groots inzet op body positivity. “Vrouwen moeten lingerie verdomme voor zichzelf dragen”, stelde ze. “Ik kan alleen maar hopen hen vertrouwen te geven door lingerie in een ander daglicht te stellen. Ik wil dat vrouwen hun eigen schoonheid bezitten.” Zowel haar campagnebeelden als de modellen op de catwalk zijn daar het beste bewijs van.

Monki

Het Scandinavische merk Monki, telg uit de Zweedse H&M-groep, focust al een aantal seizoenen op authenticiteit. Lichamen worden getoond zoals ze werkelijk zijn, er komt geen Photoshop aan te pas en de modellen in de campagnes zijn veelal vrouwen die geen professioneel model zijn maar gewoon goed in hun vel zitten. Ondanks een striem, rolletje of putje hier en daar.