Modemerk Sonia Rykiel ontslaat creatief directeur op staande voet, of toch niet? TVM

18 maart 2019

18u20 0 Style Julie de Libran - die in 2014 aangesteld werd als creatief directeur van Sonia Rykiel - is ontslagen bij het Franse modehuis. Of dat beweert zij althans toch. First Heritage Brands, het moederbedrijf achter het merk, zegt namelijk dat De Libran zelf haar ontslag heeft ingediend.

Julie de Libran deed eerder ervaring op bij Gianfranco Ferré, Versace, Prada en Louis Vuitton. In 2014 werd ze aangesteld als creatief directeur van Sonia Rykiel waar ze verantwoordelijk was voor alle Sonia Rykiel-collecties, de tweede lijn Sonia by Sonia Rykiel (tot 2016) en de accessoires-, kinder- en interieurcollecties van het merk. Zij nam het stokje over van de Canadese ontwerper Geraldo de Conceiçao, die al na 3 seizoenen het merk verliet.

5 jaar na haar komst, staat ze nu dus op straat. Al is daar heel wat rond te doen. De Libran beweert namelijk dat ze niet op de hoogte was van haar eigen ontslag en dat ze er maandag zelf is achtergekomen door een interview van haar voormalige werkgever in de Franse Vogue. Daarna vond ze naar eigen zeggen de dozen met haar bezittingen in op straat.

“Mijn contract dat tot 2020 liep, werd simpelweg niet gerespecteerd en bovendien stonden ze al een tijdje achter met uitbetalingen. Maandag werd mij meegedeeld dat ik ontslagen was en vervolgens stond ik daar op straat”, aldus De Libran in een reactie aan Business of Fashion (BoF). Volgens een woordvoerder van First Heritage Brands hadden zij een dispuut met De Libran over onkosten, niet over haar loon, en zou ze daarom zelf haar ontslag hebben ingediend. Wel weigerden ze daar bewijs van te tonen aan BoF.

Het nieuws over het ontslag van De Libran gaat gepaard met geruchten dat het modehuis weer verkocht zou worden. Het merk kwam in 2016, enkele maanden na de dood van de gelijknamige oprichtster van het merk, voor 80% in handen van de Aziatische groep First Heritage Brands. Daar hoort onder andere ook Delvaux toe. De geruchten zouden volgens de groep niet kloppen, maar wel zijn ze op zoek naar een investeerder. Er is nog geen opvolger voor De Libran aangekondigd.