Modemerk McGregor maakt opnieuw doorstart en opent 2 nieuwe winkels in België

03 juli 2019

Het tempo waarin de Nederlandse kledingketen McGregor de voorbije jaren failliet ging en uit zijn as verrees, doet geen feniks ze na. Na een periode van gerechtelijke reorganisatie, een reeks falingen en mislukte doorstarten kondigt het modemerk nu opnieuw de opening van 6 winkels aan in België en Nederland. Eerder dit jaar werd de nieuwe webshop al gelanceerd. De filialen in Antwerpen en Knokke worden franchisewinkels. Lukt het deze keer wel?

De problemen voor modemerk McGregor begonnen in 2015, toen het kledingbedrijf een verlies leed van 26 miljoen euro. Net als de rest van de kledingsector, had het merk het moeilijk zich staande te houden sinds de opkomst van webwinkels als Zalando en goedkope spelers als Primark. In juni 2016 werd uitstel van betaling aangevraagd en twee weken later werd het bedrijf failliet verklaard. Voor ongeveer 1.200 werknemers dreigde ontslag.

Amper 2 weken nadat het faillissement in 2016 werd uitgesproken, maakte het modehuis een doorstart onder de Doniger Fashion Group (waartoe ook onder andere Gaastra behoorde, nvdr.). Daarbij werden een 10-tal winkels gesloten in ons land, het Nederlandse bedrijf hield nog 6 winkels van McGregor en Gaastra over in België. 7 winkels in West- en Oost-Vlaanderen werden overgenomen door het Gentse bedrijf Fashion Matters, in handen van de West-Vlaamse taximagnaat Andy Verbauwhede.

Die laatste zei toen te geloven in fysieke winkels en ging niet inzetten op e-commerce. “Ik geloof niet in een wereld zonder fysieke winkels”, luidde het. Verbauwhede was van plan om snel bijkomende winkels te openen, maar daar kwam helaas niets van in huis. Waar in september 2017 Doniger Fashion Group al overkop ging, sprak de rechtbank van koophandel in februari 2018 ook het faillissement uit van de bvba Fashion Matters. De 25 resterende personeelsleden verloren hun job, het leek toen echt ‘over and out’ voor het merk.

Laatste kans?

Tot begin dit jaar bekend raakte dat de Nederlandse investeerders Fred Gehring en Ludo Onnink, vroeger werkzaam bij Tommy Hilfiger, samen met het Belgische Groep Alain Broekaert (GAB) het merk wéér zouden herintroduceren. Zij zagen naar eigen zeggen nog steeds potentieel in het label dat in 1921 gelanceerd werd en beschouwd wordt als één van de grondleggers van ‘American Sportswear’.

“Onze nieuwe website is sinds april 2019 operationeel en we zijn zeer tevreden over de respons. Het lijkt erop dat een loyale groep consumenten ons al goed weet te vinden. We hopen dat we met een reeks nieuwe winkels de directe interactie met die loyale klantenkring kunnen verstevigen en uitbouwen", vertelt Coen Gehring, commercieel directeur bij McGregor.

Die nieuwe winkels in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn in eigen beheer. In Breda, Antwerpen en Knokke betreft het franchise samenwerkingen. Alle openingen staan gepland tussen half september en half oktober.