Modemerk gebruikt het meest gelikete ei op Instagram om nieuwe jeans te promoten Nele Annemans

20 januari 2019

14u06 0 Style Tenzij je afgelopen week op een onbewoond eiland vertoefde, merkte je vast het ei op dat het wereldrecord van de meest gelikete post afsnoepte van Kylie Jenner. En daar heeft modemerk Fashion Nova zich nu door laten inspireren door het ei in een van hun jeansbroeken te hijsen.

Begin deze week brak een foto van een ei het record van meeste likes op Instagram. Daarmee versloeg het ei de vorige recordhouder Kylie Jenner. Haar kiekje met dochtertje Stormi was goed voor zo’n 18 miljoen likes, maar in een recordtempo werd dat aantal dus gebroken door world_record_egg. Momenteel heeft de bewuste foto al bijna 50 miljoen likes en verscheen er twee dagen geleden een nieuw plaatje van een ei, deze keer met een scheurtje in, dat ook al meer dan 6 miljoen likes opleverde.

Dat was ook het Amerikaanse modelabel Fashion Nova niet ontgaan. Misschien doet dat merk niet meteen een belletje rinkelen, maar het is wel een van de meest gegoogelde modemerken ter wereld. Vooral in Amerika is Fashion Nova immens populair, met dank aan de zusjes Kardashian. Zij en nog andere celebs poseren immers wat graag in de kleding van het modelabel om hun volgers te overtuigen dezelfde items te shoppen.

Om hun nieuwe jeans te promoten, hulde het merk het ei in de spijkerbroek. “Laten we het wereldrecord breken en van deze foto de meeste gelikete Instagramfoto maken”, is er te lezen onder de post. Tot nu toe haalde het kiekje dat enkele dagen geleden gepost werd net geen 300.000 likes. Het is dus erg onwaarschijnlijk dat het merk het wereldrecord zal breken, maar dat maakt de actie niet minder ludiek natuurlijk.