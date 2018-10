Modemerk Coach stopt met bontverkoop mv

24 oktober 2018

08u39

Bron: The Independent, Business of Fashion 0 Style Modemerk Coach neemt een voorbeeld aan heel wat merken die bont in de ban hebben gedaan. Het Amerikaans luxemerk zal vanaf volgende herfst niet langer werken met het materiaal.

Joshua Schulman, president en CEO van Coach, legt uit dat de beslissing werd genomen voor hun klanten. “Onze werknemers en klanten hebben ons duidelijk gemaakt dat het belangrijk voor hen was dat we iets aan dit probleem deden”.

“Coach is al vele jaren toegewijd aan duurzaamheid, met de introductie van onze verantwoordelijkheidsdoelen in 2015", gaat hij verder in een persbericht. “We hebben toen de basis gelegd voor het vooropstellen van sociale en milieugerelateerde initiatieven. De keuze om bontvrij te worden is een belangrijke mijlpaal.” Het merk doet verschillende soorten bont in de ban maar gaat nog steeds werken met materialen die van dieren afkomstig zijn, zoals angora en mohair.

Verschillende merken zoals Michael Kors, Versace en Burberry maakten al bekend dat ze niet langer met bont zullen werken.