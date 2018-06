Modemerk brengt een 'I really care, don't u?'-jas uit als reactie op Melania Trump TVM

23 juni 2018

15u55 79 Style De jas die Melania Trump gisteren droeg voor haar bezoek aan de kinderopvangcentra waar haar echtgenoot illegaal gearriveerde kinderen opsloot, was het meest besproken onderwerp van de dag. ‘I really don’t care, do you?’ stond er op haar rug te lezen. Als tegenreactie heeft het Amerikaanse kledingmerk Wildfang nu al een reeks jassen en T-shirts uitgebracht met de woorden ‘I really care, don’t u?’ op.

In eigen land postte ‘Hotel Römantiek’-presentatrice Frances Lefebure gisteren al een foto op Instagram waarop ze een jas draagt met dezelfde boodschap op als die van Wildfang. Wie net als haar ook een statement wil maken, kan nu dus een jas of T-shirt kopen met ‘I really care, don’t u?’ op. De opbrengst van de kledingitems gaat naar Raices, een organisatie die kinderen en ouders helpt met gratis rechtsbijstand.

De zwarte jas is ondertussen al volledig uitverkocht, maar er is wel nog een groen exemplaar te koop en ook de T-shirts zijn nog beschikbaar.